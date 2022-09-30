محمود المهدي يرد على (خيانة) منة عرفة بصور عن محادثات خاصة

كذب الفنان الشاب محمود المهدي تصريحات طليقته الفنانة منة عرفة بعد أن تحدثت عن تعرضها للخيانة في كل علاقاتها السابقة وقام بنشر محادثات خاصة تكشف خيانتها له.

وقال محمود المهدي عبر خاصية (ستوري) على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام): (أنا حابب أدافع عن نفسي في اللي حصل من امبارح بتجيلي رسايل مستفزة من الناس إني طلعت خاين أنا صبرت وقولت أصبر لحد بليل يمكن هي تطلع تقول إن محمود ملوش دعوة بموضوع الخيانة)

و تابع: (من حقي إني أدافع وأثبت إن أنا مش خاين، وأنا هوريكوا محادثات كانت تمثيل وقتها بس هي أقل حاجة تثبت إن أنا مش خاين).

واختتم: (الحمد لله أنا لم أقصر في بيتي من أي حاجة ومكنتش ملزم إني أصرف على سبعة، وشهادة حق اللي قبلي بردو اللي اتقال عليهم خاينين والله العظيم مكان فيهم حد خاين).

وكشفت منة عرفة خلال الأيام الماضية يبرنامج (the blind date show ) عن سر فشلها في الزواج، قائلة إن الخيانة كانت سبب طلاقها، وهو ما أثار جدلا واسعا بين الجمهور، خاصةً بعد تصريحات محمود المهدي الأخيرة عن سبب طلاقهما والذي أوضح أن السبب (تدخل والدتها بينهما).