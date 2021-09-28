حبس علي كاكولي 5 سنوات بتهمة الاتجار بالمخدرات.. والمتابعون غير مصدقين

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبر حبس الفنان الكويتي علي كاكولي بتهمة تعاطي الممنوعات والاتجار بها، رغم إنكاره التهم الموجهة له سابقًا.

قضت محكمة الجنايات الكويتية بحبس علي كاكولي لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 16 ألف دولار أمريكي بعد أديانته بالتهمة الموجهة له، إذ أن الكويت تتطبق عقوبات رادعة بحق مروجي المخدرات فقد تصل أحيانًا العقوبة في حال ثبتت إدانة المتهم إلى الإعدام والسجن المؤيد.

وفي تفاصيل الواقعة، ألقت الشرطة القبض على كاكولي لحظة وصوله إلى مطار الكويت من مصر أواخر شهر يوليو الماضي، حيث عثر بحوزته على مواد مخدرة، وبعد التحقق معه اتضح أنه أصبح مدمن أثناء تواجده لتصوير عمل فني في أحد الدول العربية، وتم إحالته للسجن 21 يوم على ذمة التحقيق.

وبعد انتشار الأنباء، خرج محامي الفنان وأصدر بيان للرد على الأنباء المتداولة، وأكَّد أنها لا تمت للواقع بصلة، وطلب من الجميع التثبت قبل تناقل الأخبار، وهدد كل من يشارك في نشر الخبر بالمساءلة القانونية.

حبس علي كاكولي وردود أفعال رواد مواقع التواصل الاجتماعي

وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين مصدق ومكذب، فمنهم من رأى أنها مكيدة وخاصة أنه لا يوجد إنسان عاقل يجلب برفقته مخدرات إلى المطار، فعلَّق أحدهم: "الحين اريد افهم هو مهرب يعني مروج وتاجر ولا مريض شباب المخدرات دمار دمار اعوذ بالله منه الله يكفيكم شره ويبعدكم عنه لا يقصون عليكم عيال ابليس واذا تعرف حد مبتلي عالجوه لا يطلع مجرم".

وعلَّقت إحداهن: "احس احد دسها له بشنطه😢".

وكتب آخر: "والله انا كنت شاكه انه فيه شئ مو طبيعي".

من هو علي كاكولي؟

ممثل كويتي تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، وكانت قد برزت موهبته الفنية منذ الصغر وشارك بعد تخرجه في العديد من الأعمال الفنية وترك بصمة دائمة في عقول الجمهور بسبب موهبته واتقانه للأدوار والتي كان آخرها دور الشخص المتشدد من خلال مسلسل "دفعة بيروت" والذي يظن بأنه مدرك وفاهم للدين الإسلامي مما يدفعه للتصرف بطريقة قريبة للتفكير الداعشي.

موهبة علي لم تقتصر على التمثيل فقد برع في عالم الفن وأطلق عدة أغاني على طريقة الفيديو كليب والتي كان آخرها "النفخة الكاذبة" والتي حقق من خلالها أكثر من 60 مليون مشاهدة في غضون 4 أشهر.