علي كاكولي إلى الواجهة مُجدداً.. والسبب قضية المخدرات والتطورات الصادمة!

عاد اسم الممثل الكويتي علي كاكولي إلى الواجهة مُجدداً بعد تداول التطورات في قضية المخدرات الشهيرة والتي شغلت السوشال ميديا خلال الأسابيع القليلة الماضية.

عبد العزيز يحيى والذي هو ناشط حقوقي وإعلامي أطلق تغريدة منذ ساعات جاء فيها:

"بعد طلب ١٥ محامي لإخلاء سبيل موكلهم الممثل "ع"، محكمة الجنايات ترفض إخلاء سبيله مع شريكه..للعلم المتهم "ع" انكر التهم المنسوب له لكن شريكه باعه وأثبت بالأدلة بأن "ع" يتاجر ويتعاطى وهذه الأسباب ادت إلى رفض المحكمة إخلاء سبيله".

على الرغم من أنه لم يتم ذكر إسم الممثل علي كاكولي إلا أن تعليقات الجمهور وجهت الأصابع نحوه بغض النظر ما إذا كان ظالماً أو مظلوماً وعلى الرغم من الكتاب الرسمي الذي صدر من مكتب المحاماة الخاص به والذي جاء فيه وقتها "بيـان هـام، إن وسائل التواصل الاجتماعي تعج بخبر القبض على الفنان الكويتي علي كاكولي، وهو خبر فيه افتراء على سمعة الفنان وعلى عائلته يجب على الجميع التثبت من صحة الخبر وعدم الاستعجال بتداوله وإن من يتناقل هذا الخبر لا يريد الخير وإنما هو الشر بعينه"

"دعوة للجميع، بأن لا يساهم أحد في نقل ذلك الخبر سواء أفراد أو وكالات أنباء أو إعلام مرئي أو مسموع وأن كل من يساهم من قريب أو بعيد في ترويج مثل هذه الشائعات وإعدادها وإرسالها يضع نفسه أمام المسألة القانونية المشددة"....واختتم البيان قائلا "وإذ نشكر كل من وقف ودحض تلك الشائعات بقول الحق المحاميان حنان جابر الصباح وحسن محمد حوتري عن الفنان علي كاكولي".

من هو علي كاكولي ؟

ممثل كويتي تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، وكانت قد برزت موهبته الفنية منذ الصغر وشارك بعد تخرجه في العديد من الأعمال الفنية وترك بصمة دائمة في عقول الجمهور بسبب موهبته واتقانه للأدوار والتي كان آخرها دور الشخص المتشدد من خلال مسلسل "دفعة بيروت" والذي يظن بأنه مدرك وفاهم للدين الإسلامي مما يدفعه للتصرف بطريقة قريبة للتفكير الداعشي.

موهبة علي لم تقتصر على التمثيل فقد برع في عالم الفن وأطلق عدة أغاني على طريقة الفيديو كليب والتي كان آخرها "النفخة الكاذبة" والتي حقق من خلالها أكثر من 60 مليون مشاهدة في غضون 4 أشهر.

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