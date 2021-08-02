علي كاكولي يرد على أنباء حبسه بتهمة جلب مواد مخدرة من الخارج

خرج الفنان الكويتي علي كاكولي، عن صمته للرد على أنباء حبسه في قضية اتهامه بجلب مواد مخدرة من خارج البلاد، وذلك بعد تردد تلك الأنباء في مواقع التواصل الاجتماعي وأنه جرى حبسه لمدة 21 يوما.

يأتي هذا بعدما أشارت صحيفة "الراي" الكويتية، في نقلها لنبأ القبض عليه عن الأحرف الأولى من اسمه "ع.ك" دون الإشارة إلى اسمه بشكل واضح بينما أفاد حساب ”شاهين“ عبر موقع "إنستغرام"، بأن الفنان المقصود المتهم هو "علي كاكولي".

وأصدر المكتب القانوني للفنان علي كاكولي، بيانا للرد على ما يتم تداوله حيث دحض تلك الشائعة بالتأكيد على أن خبر القبض على الفنان علي كاكولي لا يمت للحقيقة بصلة، مطالبا الجميع بالتثبت من صحة ما يتم نقله من أخبار تمس سمعة الفنان وعائلته.

وشدد البيان الذي جرى نشره عبر الحساب الرسمي للمكتب القانوني في موقع "إنستغرام"، على أن من يتناقل الخبر لا يريد خيرا، مهددا بأن من يساهم في النقل سيعرض نفسه للمسائلة القانونية.



وجا في البيان: "قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ) سورة الحجرات - صدق الله العظيم".



وتابع: "بيـان هـام، إن وسائل التواصل الاجتماعي تعج بخبر القبض على الفنان الكويتي علي كاكولي، وهو خبر فيه افتراء على سمعة الفنان وعلى عائلته يجب على الجميع التثبت من صحة الخبر وعدم الاستعجال بتداوله وإن من يتناقل هذا الخبر لا يريد الخير وإنما هو الشر بعينه".



وعقب البيان: "دعوة للجميع، بأن لا يساهم أحد في نقل ذلك الخبر سواء أفراد أو وكالات أنباء أو إعلام مرئي أو مسموع وأن كل من يساهم من قريب أو بعيد في ترويج مثل هذه الشائعات وإعدادها وإرسالها يضع نفسه أمام المسألة القانونية المشددة".



واختتم البيان قائلا: "وإذ نشكر كل من وقف ودحض تلك الشائعات بقول الحق المحاميان حنان جابر الصباح وحسن محمد حوتري عن الفنان علي كاكولي".



والفنان علي كاكولي ممثلا ومغنيا كويتيا، في الثلاثينيات من عمره، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، وشارك في العديد من الأعمال التلفزيونية، بينما أطلق مؤخرا أغنية باللهجة المصرية بعنوان "النفخة الكدابة".