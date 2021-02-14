حبيبة بوراك دينيز تنفصل عنه بسبب هذا الفيديو الجريء مع بطلة مسلسل مرعشلي..شاهد!

يتصدر الممثل التركي بوراك دينيز حديث الصفحات الفنية بسبب مسلسله الجديد "مرعشلي" الذي يجمعه بالممثلة التركية "إلينا بوز".

إلا أن تصدر الحديث لم يكن فقط بسبب نجاح المسلسل، بل بسبب أخبار الانفصال عن حبيبته عارضة الأزياء ديدام سويدان بسبب غيرتها على آثر تداول فيديوهات وصُور لحبيبها برفقة إلينا بأوضاع رومانسية.

أحد الفيديوهات التي ساهمت في انتشار أخبار الطلاق كان من كواليس جلسة تصوير خضع لها الثنائي، وأظهر الفيديو أحضان ووضعيات تصوير للثنائي مثيرة للجدل.

وأكدت الأخبار المتداولة أن إلينا قامت بطرد بوراك من منزلها حيث يقيمان، واثناء محاولة بوراك الدفاع عن نفسه تصرف الجيران بسرعة واتصلوا بالشرط بسبب الضجة في البناء.

كما أن المصادر وأضافت أن الجيران سمعو ديدام وهي تقول "بوراك لم يستطع الخروج من الدور الذي يجسده، حتى خارج التصوير يتصرف بحميمية مع الينا"!

مع تداول الاخبار بشكل كبير خرجت حبيبة الممثل عن صمتها وعلقت عن طريق فيديو شاركته عبر حسابها في انستقرام وجاء فيه "الحقيقة الوحيدة في الخبر بأكمله هي أننا أنا وبوراك في علاقة معاً.. وبقية الخبر: لفق بقدر ما تستطيع، كم هذا عجيب وبدون دليل أو إثبات".

يذكر أن بوراك كان قد انفصل عن الممثلة التركية بشرى ديفالي بعد مرور 3 سنوات على ارتباطهما، وسارعت الصحف التركية بالتأكيد أن سبب الانفصال هو خيانته لها على الرغم من أن بشرى نفت أخبار الخيانة وأكدت أن علاقتهما تحولت لصداقة ولا يوجد أي شيء آخر.

سنة 2020 كانت من اصعب السنوات على الممثل التركي، وبدايتها كانت بعد تعرضه لحادث عن طريق ضربة بسيارته لشاب على دراجة نارية، وقيل وقتها أن بوراك كان تحت تأثير الكحول أثناء قيادته للسيارة إلا أن الأمر حُل بطريقة ودية بين الشاب والممثل.

أما الصدمة الثانية فكانت وفاة والده بعد تعرضه لأزمة قلبية وأقيمت مراسم الدفن والجنازة في مدينة إزمير ولم يتمكن بوراك من الحضور، وقبلها بفترة قصيرة كان الممثل التركي قد اضطر لنقل والديه من منزلهما بعد تضرره خلال حادثة زلزال إزمير.

نبذة عن مسلسل مرعشلي:

تدور أحداث المسلسل حول جندي سابق يلقب بـ "المرعشلي"، الذي بعد تركه وحدة القوات الخاصة افتتح متجر لبيع الكتب المستعملة. هدف الوحيد في الحياة إعادة ابنته المريضة إلى الحياة، إلا أن ينقذ حياة "ماهور توريل" فتصبح مصائرهم مرتبطة معًا.

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