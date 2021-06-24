حبيبة "جان يامان" الإيطالية "ديليتا لويتا" بالحجاب!

نشرت حبيبة الممثل التركي جان يامان المذيعة ومقدمة البرامج الإيطالية "ديليتا لويتا" صورة لها من داخل جامع آية صوفيا الكائن في تركيا عبر حسابها الرسمي على انستغرام.

وظهرت في الصورة وهي ترتدي حجاب على رأسها، بينما ترتدي بنطال جينز ضيق وتوب نصف كم، وكانت حافية القدمين احترامًا للمسجد الذي التقطت الصورة بمنتصفه.

وتأتي زيارة "ديليتا لوتا" لتركيا مع حبيبها "جان يامان" بهدف التعارف بين أهله وحبيبته التي أقدم على خطبتها أثناء وجودهم في ايطاليا من خلال طائرة كتب على لوحة معلقة فيها: "هل تتزوجينني؟". وهي بدورها وافقت.

ويبدو أن "جان يامان" و"ديليتا لوتا" يستغلان وجودهما في تركيا بالسياحة التي من شأنها أن تجعل "ديليتا لويتا" تعرف على موطن حبيبها بشكل أكبر.

Estou extasiada com essas imagens

Lindo Guia #CanYaman #DilettaLeotta admirada com tanta beleza

O casal feliz A Turquia escolheu certíssimo seu embaixador

Créditos a @yoraliz por essa imagem linda do casal na bandeira Turca ❤😍❤

Numca vi CY tão feliz

A 7 anos espero por isso❤ pic.twitter.com/cWRmugS9Qp — Ju (@Ju56228948) June 24, 2021

ونشرت عبر خاصية ستوري صورة لها من البحر كما نشرت صور للطعام والحلويات التقليدية في تركيا، كما بينت زيارتها للمنطق الأثرية مثل جامع آية صوفيا وغيره.

علاقة جان يامان وديليتا لويتا:

وبالعودة إلى بداية علاقة "جان يامان" و"ديليتا لويتا"، بدأت قصة الحب التي وصفت بأنها هزت ايطاليا بشكل سري ومفاجأة، إذ كشفت هذه العلاقة عن طريق مجلة ايطالية نشرت صور تجمع بين جان وديليتا وكانت وحدة من هذه الصورة تظهرهما بشكل حميمي وهما يتبادلان القبل. وكما ذكرت المجلة أنهما "قضيا خمسة أيام من الشغف في فندق كبير في وسط روما".

وبعدها بفترة قصير التقطت عدسات الصحافة الايطالية وللمرة الثانية صورة تجمعهما معًا مما أكد صحة الأخبار المتداولة عن وجود علاقة حب تجمع بينهما.

لينشر "جان يامان" في ما بعد صور لهما على حسبه الرسمي على انستغرام معلنًا دخوله بعلاقة مع "ديليتا لويتا".