فتاة النافذة إلى الواجهة مُجدداً...ممثل رفض دور خيري وآخر يدرس الموضوع!

عادت اخبار المسلسل التركي فتاة النافذة لتصدر الحديث من جديد بعد أسابيع من عرض الحلقة الأخيرة منه والتي حققت نجاح كبير.

فتاة النافذة هذه المرة عاد للواجهة بسبب الممثل التركي الذي سيؤدي دور "خيري" والذي سيجمعه قصة حب مع بطلة العمل الممثلة التركية بورجو بيريجيك، إذ أنه تم تداول عدة أسماء حول من سيؤدي الدور ما بين الممثل التركي اركان كولتشاك والذي حقق نجاح كبير من خلال مسلسل "الحفرة" وما بين الممثل التركي جيهانغير جيهان الذي أطل من خلال مسلسل "اللهيب".

المصادر أضافت أن أركان كان قد رفض الدور والأنظار تتوجه نحو جيهان الذي ما زال يدرس العمل ولم يعلن رأيه النهائي بعد.

بالحديث عن شخصية خيري فقد أطلت من خلال أحداث الحلقة الأخيرة وكانت هي الشخصية التي خُتم بها الموسم الأول من العمل، وبحسب الرواية الأصلية للعمل فإن علاقة الحب التي ستجمعه ببطلة العمل ستنتهي بالفراق.

قصة مسلسل فتاة النافذة

بالحديث عن مسلسل فتاة النافذة فتدور قصته حول شخصية شابة جميلة اسمها نالان عاشت مع أهل والدتها التي توفيت بسبب ظروف طبيعية بعد أن رزقت بفتاة غير شرعية من دون علم والديها، وحتى تمحي عائلته العار قررا أن يخفيا أن هذه الطفلة هي حفيدتها و عاملاها كأنها ابنتهما. جدة بطلة العمل التي تؤدي دور والدتها تواجه مشاكل الماضي وعار ابنتها ووفاتها قررت أن تُجبر نالان منذ عُمر صغير على إرتداء مشد داخلي على جسدها ولا يمكن فكه إلا بمساعدة شخص آخر كما أنها كُل يوم تحرص على تنظيف جسد ابنتها بمساعدة العاملة في منزلهم. ولم تتمكن نالان والتي دائماً تحت المراقبة من أن تعيش أي قصة حب مع أي شاب إلا أن يحدث لها شيء مفاجئ بعد أن يتقدم نجل مالك الشركة التي تعمل بها للزواج منها بإجبار من والده فيوافق الشاب الذي يعيش قصة حُب ممنوعة مع إمرأة متزوجة تكبره بعدة سنوات ولها أطفال. يذكر أن قصة العمل من تأليف الطبيبة النفسية جولسيران وتدور حول أحداث حقيقية لمرضاها مع بعض الإضافات من تأليفها.

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