حبيبة حسام تتعرض لتهديدات بالقتل..وتنفعل غضبًا

من الواضح أن خلاف شيرين عبد الوهاب وطليقها حسام حبيب قد تعدى شخصيهما فحسب، إذ وصل أثره السلبي على شخصيات من مواقع التواصل الاجتماعي.

حبيبة حسام حبيب تشتعل غضبًا

خرجت فتاة تدعى حبيبة حسام في مقطع فيديو شاركته عبر حسابها على "إنستغرام" لترد على الانتقادات والتعليقات السلبية والشتائم التي تعرضت لها من قبل كارهي الفنان المصري حسام حبيب، الذين اعتقدوا أنها حبيبته الجديدة نظرًا لطريقة كتابة اسمها.

ولفتت الفتاة إلى أنها تدعى "حبيبة حسام" ووالدها يدعى حسام، مشددة إلى أن اسمها ليس "حبيبة حسام" كما يقرؤه البعض، وأكَّدت أن لا علاقة لها بما يحصل، مطالبةً الجميع بعدم إقحامها بما يجري.

وقالت الفتاة بنبرة غاضبة: "عايزة أوضح حاجة، أنا يا جماعة اسمي حبيبه حسام، والدي اسمه حسام..مسميش حبيبة حسام والأكاونت بتاعي مكتوب فيه كدا، مليش علاقة بأي حاجة من يلي بتحصل، للناس يلي بتخش تهزأني وبتدعي عليا يعني مينفعش كدا الموضوع زاد عن حده أوي وأنا مليش دعوة بأي حاجة ولا أعرف يلي بيحصل أساسًا".

وتابعت: "أنا وحدة أقعدة بحالي ألاقي الناس بتدخل عليا بتشتمني وبتدعي عليا وأبويا وأمي.. أنا اسمي حبيبه حسام عادي غدًا، أنتو لو قريتو الأسم هتعرفوا".

حبيبة حسام تهدد بالقتل

واستعرضت حبيبة العديد من الرسائل الصوتية التي أرسلت لها من قبل متابعين من جنسيات مختلفة، تتضمن ألفاظ خارجة وشتائم، حتى أن البعض وصفها بـ"مسببة المشاكل" بين حسام وشيرين.

ووصل الأمر ببعض المتابعين بتهديدها بالقتل، حيث كتبت إحداهن: "ليش تسوين جذي حرام عليج أنا ما رضى على شيرين ، شفتي لو شيرين ماتت راح اجي عندك اذبحج والله ما خليج.. فاهمة".