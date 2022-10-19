رامي عياش يسافر مصر لدعم شيرين عبدالوهاب.. ويصفها بـ"شقيقته"

أبدى الفنان اللبناني رامي عياش دعمه للفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب في ظل أزمتها الأخيرة، بعدما قرر شقيقها إدخالها مشفى الأمراض العقلية، نظرًا لتعاطيها المخدرات.

رامي عياش يدعم شيرين عبدالوهاب

وتوجَّه رامي عياش إلى القاهرة مساء أمس الثلاثاء على أمل السماح له في زيارتها، إلَّا أن نقيب المهن الموسيقية، مصطفى كامل، أبلغه أن الزيارة ممنوعة في الوقت الحالي.

وخلال مداخلة هاتفية له في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي، كشف أنه تواجد في مصر للوقوف إلى جانبها ودعمها في محنتها ولمعرفة ما يمكنهم فعله لمساعدتها حيث تواصل مع مصطفى كامل، وقال: "جئت خصيصًا من لبنان إلى مصر ومنزل نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل لدعم شيرين والوقوف إلى جانبها في أزمتها، ونرغب أن نعرف ما يمكن أن نقدمه لـ شيرين عبدالوهاب، فهي فنانة وقامة كبيرة على المستوى العربي".

وأكَّد رامي أنه يعتبر شيرين فنانة لبنانية مثل ما هي مصرية، وشدد على أن بيوتهم هو وزملاءه مفتوحة لها، واصفًا إياه بـ"شقيقته".

ولفت إلى أن الخطوة الحالية فيما يتعلق بزميلته شيرين مبنية على الإجراءات الطبية والقانونية.

مصطفى كامل ونجوم الفن يبحثون طرق مساعدة شيرين عبدالوهاب

وأكَّد مصطفى كامل خلال ذات التصريحات أن رامي زاره في بيته حينما علم أنه ومجموعة من الفنانين سيجرون زيارة لشيرين في المشفى، لكنهم لم يتمكنوا من تخطي باب المشفى.

وأضاف أنه أجرى مكالمة هاتفية طويلة مع أنغام، وقال: "نحن مجتمعين جميعًا حاليًا، وأنا تواصلت بالفعل مع المطربة أنغام أكثر من ساعة حتى نحاول التوصل إلى حل فعلي لدعم شيرين، ولكن فوجئت بأن الزيارة ممنوعة حتى الانتهاء من التحقيقات الجارية والانتهاء من تشخيص حالتها".

