شيرين عبدالوهاب VS بريتني سبيرز .. طليق مستغل وإدمان مخدرات

تتشابه حياة الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب بحياة الفنانة الأمريكية العالمية بريتني سبيرز، فكلتاهما مرتا بظروف صعبة للغاية وأحداث أليمة أوصلتهما لدخول المصحات العقلية.

وهنا نعرض أبرز المحطات التي تتشابه فيها حياة بريتني سبيرز و شيرين عبدالوهاب :

حياة شيرين عبدالوهاب وبريتني سبيرز

زواج فاشل من مغني وطليق مستغل





يدرك الجميع أن زواج شيرين عبدالوهاب من الفنان حسام حبيب كان له أثر سلبي على حياتها، رغم أنه لم يستمر سوى 3 أعوام، إلَّا أنه كان سببًا في إنهيارها نفسيًا ومهنيًا، حتى أنه أشيع محاولاته الحثيثة في إبعادها عن أصدقائها المقربين وحصر ظهوراتها الإعلامية.

وأشارت شيرين في العديد من اللقاءات أن حسام حاول استغلالها ماديًا، ففي إحدى المرات اتهمته بسرقة سيارتها وبيعها دون علمها، بالإضافة إلى سحبه مبالغ مالية من حساباتها البنكية؛ نظرا لامتلاكه توكيلا منها بإدارة شؤون أعمالها، كما اتهمته بالاستيلاء على أغاني ألبومها الجديد بعدما منحته حق التفاوض عن جميع أعمالها الفنية.

ولفتت إلى أنه منح المؤلفيين والملحنين شيكات مالية من حسابها الشخصي للتنازل عن أعمالهم لصالحها، ليسجلها فيما بعد باسمه.

وعلى غرار ذلك، عاشت بريتني سبيرز تجربة زواج فاشلة مع طليقها المغني والممثل الامريكي كيفين فيدرلاين، الذي تزوجته عام 2004 وانفصلت عنه في عام 2008، وأنجبت منه ابنيها شون بريستون وجايدن جيمس.

ورغم مرور سنوات على انفصالهما، إلَّا أن كيفين ما يزال يستغلها ماديًا، مطالبًا إياها بدفع 20 ألف دولار شهريًا كمصروف شهري لولديهما أثناء تواجدهما في حضانته، وطالب في السنوات الأخيرة أن يزيد مصروفهما إلى 60 ألف دولار.

حلاقة الشعر

صدمت شيرين جمهورها حينما ظهرت برأس حليق، بعدما قررت الانفصال عن حسام، حيث لفتت في إحدى اللقاءات إلى أن قرار حلق شعرها كان من أجل معاقبة نفسها التي أخطأت بحقها كثيرًا، وأوضحت من جهة أخرى أنها أراد أن تبدو غير جميلة في نظر حسام كي ينفصلا.

على الصعيد نفسه، أقدمت بريتني سبيرز بعمر الـ25 عامًا على حلاقة شعرها، حيث توجهت لإحدى صالونات الحلاقة وأمسكت بالماكينة الكهربائية وتخلصت من شعرها لوحدها لتصبح صلعاء بالكامل.

وأفيد أن خطوة بريتني بالتخلص من شعرها بعدما أخبرها شخص ما أن بإمكانهم معرفة تاريخ تعاطيها المخدرات من شعرها، فقامت بإزالته خوفًا من خسارتها معركة الحضانة ضد زوجها.

وصاية الأهل

لوحظ أن شيرين تحت وصاية شقيقها محمد ووالدتها، الذان كانا أساس دخولها المصحة العقلية، بعدما كشفا عن تعاطيها المخدرات مع طليقها الفنان حسام حبيب.

وأكَّد شقيق شيرين إلى أن شقيقته لن تخرج من المشفى لحين شفائها التام من الإدمان، كم طلبت والدتها من المسؤولين مساعدة ابنتها في التشافي وإبعادها عن العصابة التي كانت سبب إدمانها، والمؤلفة من حسام حبيب والمنتجة سارة الطباخ.

في ذات السياق، كانت بريتني تحت وصاية والدها لمدة 13 عامًا نتيجة أزمة المخدرات التي عانت منها وانهيار حياتها المهنية والأسرية، قبل أن تتمكن من نزع حريتها وتعيش وفق قراراتها هي دون تدخل أحدهم.

تعاطيهما للمخدرات

وتتشابه النجمتان من زاوية تعاطي المخدرات وأثرها على حياتهما الأسرية والمهنية، فقد أفيد أن شيرين تعاني من حالة هياج عصبي واضطراب حاد؛ كما أنها في المرحلة الثالثة من تعاطي المخدرات، وهي المرحلة التي يتعاطى فيها المرء المخدرات بشكل غير منتظم.

وأشارت والدة شيرين إلى أن ابنتها أجبرتها على مغادرة منزلها، كما أنها طردت ابنتيها من المنزل بعد تعاطيها المخدرات مع حسام في الاستديو.

على جانب الآخر، عانت بريتني مع مسألة إدمان المخدرات، حتى أنها كانت السبب الرئيسي في طلاقها عام 2008، كما أنها والدها دفعها للدخول لمصحة عقلية من أجل تلقي العلاج، وحصل على الوصاية الكاملة عليها لمدة استمرت 13 عامًا، قبل أن تتمكن من الصحول على حريتها بعد زواجها من حبيبها سام أصغري.

حبيب مستغل

ويجدر الإشارة إليه أن العديد من المتابعين رأوا أن حسام حبيب يستغل شيرين، نظرًا لشهرتها الكبيرة، كذلك الأمر مع زوج بريتني، عارض الأزياء سام أصغري، الذي يلمح المتابعون إلى الآن إلى أنه شخص يستغل بريتني وحالتها النفسية للوصول إلى مراده من الشهرة والمال.

عدد الأبناء

اللافت في الموضوع أن شيرين لديها ابنتين من طليقها الثاني الملحن والموزع الموسيقي محمد مصطفى وهما: مريم وهناء، بينما بريتني لديها ابنين من طليقها كيفين وهما: شين وجايدن.

