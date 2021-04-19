أصالة تتوسل وتطلب من أنغام الرد على مكالمتها.. وإلَّا؟!

يبدو واضحًا أن تداعيات اعتذار أصالة نصري من أنغام قوبل بالرفض من قبل الأخيرة التي تمتنع عن الرد على مكالمات أصالة المستمرة لها.

أشارت المطربة السورية أصالة نصري خلال لقاء إذاعي في برنامج "سوالف رمضانبة 2"، الذي يعرض عبرالميزة الجديدة "Twitter Space" عبر الحساب الرسمي لقناة روتانا، أنها حاولت مرارًا وتكرارًا التواصل مع أنغام، إلَّا أنها ترفض الرد عل مكالماتها.ورسائلة النصية، حيث كتبت أصالة في آخر رسالة أرسلتها لها: "نغومة والله العظيم اذا ما بتردي جايي على بيتك نتفاهم، وهذا اخر نداء والله انا عصبت".

حصري 🗣

الفنانة أصالة للفنانة أنغام

"اذا ما رديتي علي راح اجيلك للبيت" 😃

ضيفة الحلقة الثالثة من برنامج ⁧#سوالف_رمضانية⁩ 2

من خلال الميزة الجديدة Twitter Spaces

هذا البرنامج برعاية ⁦@stc_ksa⁩

⁦@AssalaOfficial⁩

⁦@Angham⁩ pic.twitter.com/7sXMlUEyeS — RotanaMusic (@RotanaMusic) April 17, 2021



وصرَّحت أصالة قائلة: "انغام قاعدة عم دقلها من الصبح ما عم ترد عليي، دقيتلها 3 أو 4 مرات ما ردت عليي، بعتلها رسائل كمان ما ردت عليي".

وأضافت: "بدي قول لنغومة ردي، ما رح استنى لتكون ضيفة معكم، وبتمنى تقوليلها اني بحبها وبقدرها ومن اكتر الناس اللي بستمتع بقعدتن وبيناتنا كفاح متبادل، وانا اعتذرت وكلي اعتزاز باعتذاري بس انا وراها ما رح اتركها".



يجدر الإشارة إلى أن أصالة فاجأت الجمهورسابقًا بعد أن شاركت صُورة تجمعها بالنجمة المصرية وأرفقتها برسالة مؤثرة كـ إعتذار عما حصل بينهما، جاء فيها: ""مدون مُقدّمات بدّي قدّم إعتذار للغاليه الصّديقه دائماً أنغام عنّ ماصدر منّي وأنا أخطأت التّقدير .. وكذلك بعتذر جدّاً من ولادي عمر وعبد الرّحمن على اللي صار".



وتابعت: "لو شو ماكان ردّ نغّومه أنا بقبل وبقدّر ..وكان المفروض نكون بكلّ الظروف شو ماكانت سند لبعض ..كتير ارتحت تجرّأت وعملت شي بدّي أعمله منّ مدّه".

أصل الخلاف



بالعودة لأصل الخلاف فقد كان بسبب زواج أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم والذي لديه زوجة أولى وأولاد منها، إذ أن قرر أنغام المفاجئ بالزواج من رجل متزوج صدم أصالة لأن الزوجة الأولى هي ابنة شقيقة المخرج طارق العريان مما دفع الفنانة السورية لإتخاذ موقف من أجل خاطر زوجها على حساب صديقة عمرها.



