حذف أغاني إليسا كاملة من تطبيق أنغامي والسبب روتانا..فما القصة؟

صدمت الفنانة اللبنانية إليسا جمهورها يوم أمس بعدما أعلنت أن جميع أغانيها تم حذفها من تطبيق أنغامي بعد أكثر من 500 مليون استماع، حيث أن المسبب الرئيسي لهذا الأمر هي شركة روتانا، والتي تعاقدت مع تطبيق "Deezer" ليصبح مكانًا جديدًا وحصريًا لكل ما هو جديد من طرف ملكة الإحساس.

ونشرت إليسا هذا الخبر بكل حزن وحسرة عبر حسابها على موقع تويتر وقالت: "كما لاحظ معظمكم، الأغاني الخاصة بي لم تعد موجودة بعد الآن على تطبيق أنغامي، وأنا حزينة لإعلامكم بذلك لكن هذا قرار شركة روتانا وأنا احترم ذلك، جميع أغاني الآن على تطبيق ديزر".

As most of you noticed, my songs are not on Anghami anymore. I am sad for this but this is @RotanaMusic’s decision and I respect it. My songs are on Deezer now — Elissa (@elissakh) ١٦ أبريل ٢٠١٩

وكانت ردود الفعل من محبي الفنانة اللبنانية غاضبة وغير راضية على هذا القرار من شركة روتانا، حيث كتبت إحدى متابعات إليسا وقالت: " مرح ننزل ديزر و لو بدا تموت روتانا ونحنا مو على كيفن وبعرف انك زعلانة و نحنا كمان زعلانين على تعب و جهد ضاع بلمحة بصر ومو كل شغلة بدا اياها روتانا بتصير و كلنا مشتركين بقناتك على يوتيوب و من زمان وهالشي بيكفي".

على صعيد آخر، أكدت إليسا لمحبيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن أيامًا قليلة تفصلهم عن متابعة أحدث فيديو كليب لها لأغنيتها "كرهني"، بالإضافة إلى إعلانها عن إحيائها لحفل غنائي في الـ19 من ابريل الشهر الجاري في المملكة العربية السعودية في جدة.

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