الموت يفجع الفنان الكويتي جاسم النبهان بوفاة ابنه محمد عن عمر 44 عامًا

غيّب الموت محمد نجل الفنان الكويتي جاسم النبهان عن عمر يناهز الـ44 عامًا، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة دخل على إثرها المستشفى لأيام، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة ويفارق الحياة يوم أمس.

وذكر بعض المقربين من الفنان جاسم النبهان بعض التفاصيل الخاصة بالجنازة والعزاء لابنه محمد، ومن المقرر أن يتم تشييع الجنازة بعد صلاة العصر، والدفن في مقابر صليبيخات، وسيقام العزاء بالخالدية في ديوان الخشتي.

وكان روّاد مواقع التواصل الاجتماعي ومحبي الفنان جاسم النبهان قد قدموا له تعازيهم الحارّة في وفاة ابنه محمد، إلى جانب عدد من الفنانين أيضًا، الذين ساندوه وأعلنوا عن الخبر من خلال تغريدات على موقع تويتر.

انتقل الى رحمة الله اليوم الثلاثاء ١٦/٤/٢٠١٩ نسيبي واخوي / محمد جاسم محمد النبهان اسأل المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته ويكرم نزله ويوسع مدخله ويغسله بالماء والثلج والبرد والدفن اليوم بمقبرة صليبيخات بعد صلاة العصر باذن الله . #جاسم_النبهان pic.twitter.com/srxtAL6eLB — Saad.Alkhirallah (@SaadAlkhirallah) ١٦ أبريل ٢٠١٩

يذكر أن جاسم النبهان فنان كويتي من مواليد 1 أغسطس عام 1944، وانضم لفرقة المسرح الشعبي سنة 1964، كما التحق "بمعهد الدراسات المسرحية" الذي أسسه زكي طليمات، وقدم عدد كبير من الأعمال الدرامية والمسرحية، ومنها: مسلسل “خيانة وطن”، ومسلسل “سامحني خطيت”، ومسلسل “أوراق التوت”، ومسلسل “عود أخضر”، ومسلسل “بعد النهاية”، وغيرها من الأعمال.

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