حركة غريبة من رامز أثارت شكوك الجمهور حول خوفه من ياسمين رئيس..هل خسر أمامها؟

حلت الممثلة المصرية "ياسمين رئيس" ضيفة على برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه رامز جلال كجزء من الموسم الرمضاني.

المفاجأة خلال المقلب كانت ردة فعل ياسمين التي وصفها الجمهور بـ الباردة نوعاً ما، إذ أنها تمكن من أن تمسك أعصابها معظم الوقت ولم نشهد الصراخ الهستيري أو دموع كـ زميلاتها اللواتي حللن ضيفات من قبل.

الجمهور أُعجب نوعاً ما بقوة وصلابة ياسمين، وإعتبر المعظم أنها تمكنت من قلب الطاولة على رامز الذي إعتاد على إخافة الضيوف وتعذيبهم.

من جهة أخرى، لفت نظر رواد السوشال ميديا أنا رامز الذي إعتاد أن يقول للضيف "كل المطلوب منك تخرس خالص" هذه المرة قال لـ ياسمين "كل المطلوب منك تسكتي"..ورجح البعض أنه فعلاً يخاف من ياسمين أو أنها كان من الممكن أن "توديه بـ 60 داهيه" لسبب غير معلوم..



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