ياسمين صبري "إنت سيد الأولاد رح نتبناك".. وأحمد أبو هشيمة "أهلاً بك في العائلة"!

تداول رواد السوشال ميديا تعليق للشخصية السعودية المثيرة للجدل "ريان جلير" على صورة ياسمين صبري برفقة أحمد أبو هشيمة جاء فيه: "سيد الرجال وسيد البنات وأنا مين؟"، لترد عليه ياسمين كما هو واضح في الصورة "إنت سيد الأولاد ابني بعد إذنك رح نتبناك"، ليرد عليها أبو هشمية بـ "أخذتي إذني ياسمين؟ ريان شاب لطيف ومثقف أهلاً بك في العائلة".

الصورة نالت جدلاً كبير، والأغلب خمن أنها ليست حقيقية ومتلاعب بها باستخدام الفوتوشوب لأن ياسمين بالعادة لا ترد على تعليقات المنشورات والسبب الثاني عدم وجود التعليق على حساب الممثلة الرسمية.

من جهة أخرى، تتواجد ياسمين صبري في الموسم الرمضاني بمسلسل "فرصة ثانية" والذي تؤدي فيه شخصية "ملك" التى تعرضت لحادث سير وفقدت ذاكرتها والأحداث المتعلقة بسنة كاملة.

وكانت ياسمين قد أطلت كضيفة في برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" وتصدرت الترند بعد عرض الحلقة التي حققت ملايين المشاهدات.

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