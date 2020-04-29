الممثلة اللبنانية سينتيا صموئيل واللاعب البرازيلي نيمار.. هل تجمعهما علاقة حب؟

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر وجود علاقة عاطفية بين اللاعب البرازيلي "نيمار" والممثلة اللبنانية "سينتيا صموئيل".

بدأ الأمر عندما قام اللاعب البرازيلي بمتابعة سينتيا عبر حسابها في إنستغرام، وبذلك تكون أول شخصية عربية يتابعها نيمار.

خمن الجمهور الموضوع على أن هنالك شيء يحدث بينهما، علاقة حب على الأغلب إلا أن الأمور غير واضحة لحد الآن وتعتبر مجرد إشاعة ما لم يثبت الموضوع بالدلائل.

يذكر أن النجم البرازيلي نيمار ذو الـ 28 عاماً له طفل من حبيبته السابقة ويبلغ من العمر الـ 9 سنوات، ويقضي الكثير من الوقت معه.

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أما الجميلة اللبنانية فلم نسمع سابقاً عن وجود علاقة عاطفية في حياتها بعد، وكانت قد برزت على الساحة الفنية بعد دورها في مسلسل "خمسة ونص" الذي عرض الموسم الرمضاني السابق من بطولة "نادين نسيب نجيم، قصي خولي، معتصم النهار" ونخبة من النجوم.



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