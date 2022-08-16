حسام جنيد يثير الجدل حول ارتباطه .. والجمهور يتساءل عن هوية العروس

أثار الفنان السوري حسام جنيد حالة من الجدل والتساؤلات حول زواجه مجددًا بعد انفصاله قبل فترة قصيرة عن الفنانة إمارات رزق، وذلك بعد نشره صورة لخواتم زواج دون الكشف عن تفاصيل الارتباط وهوية العروس

حسام جنيد طليق إمارات رزق يثير الجدل حول ارتباطه

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع منشور حسام جنيد مستذكرين تصريحاته السابقة حول طليقته بعد انفصالهما والتي كشف من خلاله حبه الكبير لها وانه حاول انجاح العلاقة وإعادتها اليه مؤكدًا انها هي من رفضت العودة وأنها حاول جاهدًا دون فائدة

وكشف الفنان السوري في تصريح سابق له بعد الانفصال الذي تم قبل مدة قريبة انه ما زال يكن بعض المشاعر لزوجته وأنها هي من اصرت على الاتفصال

وقال بهذا الخصوص: "أنا مسؤول عن كلامي أمام الإعلام.. منذ يومين فقدت الأمل بالعودة إلى إمارات.. وعليه أصبحت أعدها أختاً لي ولو طلبت دمي لأعطيتها على اعتبارها أختي"

وعلق عدد من الجمهور على هذه التعليقات واعلان الارتباط، حيث تساءل البعض كيف استطاع جنيد ان ينسى مشاعره بشكل سريع، والارتباط بهذه السرعة

فيما قال البعض إن قد تكون هذه الصورة هو طريقة حسام جنيد بالكشف عن عودته لزوجته امارات رزق وليس ارتباطه بفتاة أخرى

تزوجت حسام جنيد من الفنانة امارات رزق، ورزقا بطفلهما الأول عام 2013 واطلقا عليه اسم وطن، وفي عام 2018 رزقا بطفلتهما التي اختارا لها اسم "احساس"، وفي شهر مارس الماضي اعلنا انفصالهما

