حسام جنيد يحتفل بميلاد ابنته إحساس.. نسخة عن والدتها إمارات رزق

أعرب الفنان السوري حسام جنيد عن مدى حبه لابنته "إحساس" تزامنًا مع عيد ميلادها، موجِّهًا لها رسالة مؤثرة.

حسام جنيد يحتفل بعيد ميلاد ابنته إحساس

وشارك حسام جنيد صورة لابنته عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، وأرفقها بتعليق: "احساس ياعمري.. ياروحي يااحساسي.. ياكل الدنيا كل عام وانتي بخير يا بابا.. الله يبعتلك ايام حلوة وايام حنونة انتي واخوكي ياعمري.. احساس حسام جنيد يالطيف هالاسم شو غالي كتير ياعمري ...ياحنونة".

تشبيه إحساس بوالدتها إمارات رزق

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بجمال "إحساس"، مُشبهين إياها والدتها الفنانة السورية إمارات رزق، فكتبت إحداهن: "بتشبه امارات كتيررر"، وأضافت أخرى: "الله يحميها ويسترلك عليها وتشوف ايام حلوه متل عيونها الحلوين شبه امها ي عمري بسم الله وماشاءالله".

وتابعت إحداهن: "ماشالله شو تشبه امها ايمارات رزق الله يرجعكن لبعض يارب بالبي مابتروح غير ع اولاد".

حسام جنيد يتحدث عن انفصاله من إمارات رزق

والجدير بالإشارة إليه أن حسام جنيد وإمارات رزق أعلنا انفصالهما، ورغم محاولة جنيد العودة إلى طليقته، إلًّا أنه فقد الأمل من رجوع علاقتهما، بعد رفض الأخيرة العودة إليه، رغم الحب الكبير الذي يجمعهما.

ولفت إلى أنه لا يوَّد التطرق لتفاصيل انفصالهما وأسبابه، مؤكدًا أن تلك أمور شخصية وحساسة وأسرار لا يجوز الإفصاح عنها، لكن عند الحديث عن أبنائه، دخل في نوبة بكاء، مُشيرًا إلى أنه ليس إنسان ضعيف إلَّا أمام أطفاله، فهو يشعر بالعجز أمام.

وحول زواجه مجددًا، أوضح أنه لن يفكر بالزواج أو الوقوع في الحب حتى تصبح ابنته شابة، أي بعد 10 سنوات. لكنه بالمقابل أشار أن الإنسان لا يعلم متى يدق قلبه، فمن الممكن أن يخرج من المقابلة وتقع عينيه على فتاة ويقع في حبها.

وأضاف أن لقائه بإمارات ووقوعه في حبها والزواج منها شيء لم يخططا له ولم يتصوراه، لكن الله يسر لهما السبل وأنجبا طفلين، وكانا يستعدان لإنجاب الثالث، إلَّا أنه أجهض بسبب الحالة النفسية السيئة التي عانتها إمارات.

ولفت إلى أن ما يراه الجمهور على خشبة المسرح، عكس مشاعره تمامًا، لا سيما حينما يرى أطفاله جالسين في الكواليس دون والدتهم.

وحول رأي طفليه بموضوع الطلاق، أكَّد أنه لا يسمح لهما بالحديث أو السؤال عنه، رغم محاولات نجله "وطن" على الإصلاح بينهما، لكنها فقد الأمل في نهاية الأمر.