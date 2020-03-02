حسام حبيب إلى السجن بتهمة الشروع في القتل!

أصدرت المحكمة المصرية حكم قضائي مفاده "حبس الفنان المصري حسام حبيب بالسجن لمدة سنة بتهمة التحريض على القتل"!

وفي التفاصيل، تقدم مدير أعمال الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب السابق بشكوى للقضاء المصري يتهم فيها زوج الفنانة المصرية شيرين وهو الفنان حسام حبيب بالشروع في قتله بعدما وجه سلاحه في وجهه وإعتدى عليه بالضرب بواسطة الأسلحة برفقة آخرون مما تسبب في إصابته.

قرار المحكمة صدر ببراءة المنتج ياسر خليل، وحٌكم حسام لمدة سنة مع تعويض يصل إلى 10 آلاف جنيه مصري.

يذكر أن حسام يمتلك الفرصة للطعن في الحكم، وعلى الأغلب سيتم متابعة الجلسات القضائية للوصول إلى الحكم النهائي.

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