حسام حبيب إلى السجن بتهمة الشروع في القتل!

حسام حبيب محكوم بالسجن لمدة سنة بمحاولة قتل مدير أعمال شيرين عبد الوهاب السابق برفع سلاح في وجهه وضربه بواسطة الأسلحة برفقة آخرين 😯 #شيرين_عبدالوهاب #مصر #عرب #مشاهير #جديد #أخبار #فن

A post shared by البوابة (@albawabame) on Mar 2, 2020 at 12:47pm PST