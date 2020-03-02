ديبيكا بادوكون تدعم زميلتها كاترينا كيف في الفيلم الجديد وتوجه لها هذه الرسالة

من المعروف أن النجمة الهندية ديبيكا بادوكون من بين أعز الأصدقاء للفنانة كاترينا كيف، لذا أثبتت تواجدها كأبرز الداعمين لها، خاصة وأن الأخيرة تستعد في الوقت الحالي لعرض فيلمها الجديد "Sooryavanshi".

وبدأت القصة عندما قامت كاترينا كيف بمشاركة عدد من إطلالاتها في الفيلم الجديد عبر حساباتها على مواقع التواصل، لتتفاجأ برسالة داعمة من صديقتها ديبيكا بادوكون التي كتبت لها بكل حب كلمات تمنت من خلالها التوفيق لها وقالت: "حظًا موفقًا!" وأرفقتها بإيموجي "قلب حب".

وعلى الرغم أنه في وقت من الأوقات زعم البعض أن هناك خلافات بين النجمتين، إلّا أن هذا مر عليه وقت طويل وعلى الأرجح أصبحت الأمور الآن صافية تمامًا وأكبر دليل هو اللفتة الطيبة من ديبيكا وتعليقها اللطيف على صور كاترينا.

الجدير ذكره أن كاترينا في فيلمها الجديد يشاركها النجم أكشاي كومار، ومن المقرر أن ينطلق عرض الفيلم في وقت قريب جدًا ألا وهو الـ24 من شهر مارس الحالي.

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