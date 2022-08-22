حسام حبيب يتصدر الترند.. وشيرين عبدالوهاب تشمئز منه

تصدر اسم الفنان المصري حسام حبيب قائمة الأعلى تداولًا على محرك البحث "غوغل" بعد مشاركته منشور، عدَّه البعض إشارى إلى أزمته مع طليقته الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب.

حساب حبيب يتصدر الترند

شارك حسام حبيب عبر خاصية الستوري في حسابه على "إنستغرام" صورة لدعاء، كتب فيه: "أفوض أمري إلي الله إن الله بصير بالعباد".

ويأتي هذا المنشور بعد إثارته الجدل في ظهوره الأخير مع الناشط الحقوقي سعيد جميل، الذي يتبنى قضايا حقوق الرجال والحفاظ على الأسرة، ففي مقطع الفيديو الذي نشره الأخير عبر حسابه على "إنستغرام"، قال ممازحًا: "الست يا إما بتعشش يا إما بتطفش".

حينها يوجِّه الكاميرا بتجاه حبيب، ويطلب منه إكمال كلامه، قائلًا: "لو سمحت يا حسام ممكن تقولنا إيه اللي بيحصل لما الأسد بيغيب"، ليأتي رده "الغابة بتسيب".

وأشار الكثيرون إلى أن حسام يقصد شيرين بكلامه، لاسيما أنه صرَّح في مواطن كثيرة أنه كان يحاول حمايتها ورعايتها من الآخرين.

شيرين عبدالوهاب تسخر من حسام حبيب

ومؤخرًا، أحيت شيرين حفلًا غنائيًا على مسرح قرطاج الأثري في تونس، ليلة الأحد الموافق 20 يوليو، وخلال غنائها أغنية "آه يا ليل" ووصولها لمقطع "إيه يعني غرامك ودعني"، لوحت لجمهورها بطريقة مشمئزة إشارة إلى حسام حبيب.

حسام حبيب يرد على هجوم شيرين عبدالوهاب



وكان حسام حبيب قد ردَّ على الجدل القائم حول علاقته بشيرين، بعدما خرجت الأخيرة متهمةً إياه الاعتداء عليها وعلى ابنتيها وسرقة أموالها وممتلكاتها، مُشيرًا إلى اتخاذه الإجراءات القانونية بحقها، قائلًا: "أنا عمري ما دافعت عن نفسي أو اتكلمت دا كلام كله مرسل لكن اللي الكلام اللي هرد بيه هيكون بالمستندات، كل حاجة بحضرها".

وخلال مداخلة صوتية في برنامج "ET بالعربي، أوضح حسام أن التزامه الصمت طوال هذه المدة حفاظًا عليها وعلى سمعتها، لافتًا إلى أنه يتعرض للتهديد من جمهورها، وتابع: "كنت حفاظا عليها وعلى سمعتها وعلى بيتها مكنتش بتكلم لكن دلوقتي هضطر أتكلم لأن الكلام زيادة مش هطلع أقول كلام مرسل هطلع بحقايق ومستندات، مش هفتري على حد، وسوف أرد على كل حاجة قالتها بمستندات تثبت أن الكلام دا كله تهديد علشان اسمع الكلام وبتهدد دايما بجمهورها وهي بتحاول تعمل كده وإجراءات وردي في الإعلام هيكون بالحقائق علشان كده مش مستعجل بظبط أزاي هرد كل حاجة قانون والمستندات".