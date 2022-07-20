حسام حبيب يرد على هجوم شيرين عبدالوهاب.."رح أرد بالمستندات"

هاجمت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب طليقها المغني حسام حبيب في مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي، وكشفت عن تفاصيل صادمة حول علاقتهما، واتهمته بالسرقة والكذب والتعنيف والاعتداء.

حسام حبيب يرد على هجوم شيرين عبدالوهاب

وبعد الجدل القائم حول علاقتهما وتعرضه لهجوم شديد اللهجة، خرج حسام عن صمته، مُشيرًا إلى أتخاذه الإجراءات القانونية بحق شيرين بعد الاتهامات التي وجهتها له، وقال: "أنا عمري ما دافعت عن نفسي أو اتكلمت دا كلام كله مرسل لكن اللي الكلام اللي هرد بيه هيكون بالمستندات، كل حاجة بحضرها".

وخلال مداخلة صوتية في برنامج "ET بالعربي، أوضح حسام أن التزامه الصمت طوال هذه المدة حفاظًا عليها وعلى سمعتها، لافتًا إلى أنه يتعرض للتهديد من جمهورها، وقالا: "كنت حفاظا عليها وعلى سمعتها وعلى بيتها مكنتش بتكلم لكن دلوقتي هضطر أتكلم لأن الكلام زيادة مش هطلع أقول كلام مرسل هطلع بحقايق ومستندات، مش هفتري على حد، وسوف أرد على كل حاجة قالتها بمستندات تثبت أن الكلام دا كله تهديد علشان اسمع الكلام وبتهدد دايما بجمهورها وهي بتحاول تعمل كده وإجراءات وردي في الإعلام هيكون بالحقائق علشان كده مش مستعجل بظبط أزاي هرد كل حاجة قانون والمستندات".

شيرين عبدالوهاب تهاجم حسام حبيب

هاجمت الفنانة شيرين عبدالوهاب طليقها المطرب حسام حبيب قائلة: "في كل شغل ناجح ليا كان بينكد عليا ولو روحت عملت إعلان ناجح في نفس اليوم يتنكد عليا وإني أكون تريند في البلد وفي البيت متنكد عليا"، لتقاطعها الإعلامية لميس الحديدي، قائلة: "بس أنتوا كنتوا المفروض مطلقين في الوقت دا يا شيرين".