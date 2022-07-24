ردًا على اتهامات شيرين..والد حسام حبيب: "أخلاق ابني زي الملايكه"

ردَّ حسين حبيب، والد الفنان المصري حسام حبيب ، على افتراءات واتهامات شيرين عبدالوهاب لنجله بالسرقة والنصب والاحتيال والاعتداء الجسدي.

والد حسام حبيب يرد على اتهامات شيرين عبدالوهاب لنجله

وفي منشورات شاركها عبر حسابها على تطبيق "فيسبوك"، أوضح حسين حبيب أن نجله يتمتع بالأخلاق العالية، ودعا بأن يكشف الله الحقيقة، قائلًا: "الله مش عشان ابني.. ده .. أنا شخصيا بتعلم منه. اللهم انصره كما نصرت داوود ونجه كما نجيت موسى واحمه كما حميت إبراهيم من النار.. قال النبي أحسنكم أحسنكم خلقا. الله ناصرك على كل مفتري كداب وعلى ناكر الجميل.. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان".





وأضاف مستهجنًا الهجوم الذي يتعرض له نجله، رغم التزامه الصمت إزاء الإساءة، وكتب: "يا ناس مين يصدق الكداب.. واللي بيقول الشيء ونقيضه.. هوة المحترم اللي ما بيجرحش في حد وصامت حتى ما بيحاولش يدافع عن نفسه وبيضحي عشان ما يفضحش حد وبيتقي الله يبقى في الآخر هو المتهم. حسبي الله وأفوض أمري لله.. أنا اتعلمت لما باخد حقي بإيدي بيديني على قد إيدي لكن لما بفوضه بيديني على قد ايده هوه ونعم بالله".





حسام حبيب يرد على هجوم شيرين عبدالوهاب



وكان حسام حبيب قد ردَّ على الجدل القائم حول علاقته بشيرين، بعدما خرجت الأخيرة متهمةً إياه الاعتداء عليها وعلى ابنتيها وسرقة أموالها وممتلكاتها، مُشيرًا إلى اتخاذه الإجراءات القانونية بحقها، قائلًا: "أنا عمري ما دافعت عن نفسي أو اتكلمت دا كلام كله مرسل لكن اللي الكلام اللي هرد بيه هيكون بالمستندات، كل حاجة بحضرها".

وخلال مداخلة صوتية في برنامج "ET بالعربي، أوضح حسام أن التزامه الصمت طوال هذه المدة حفاظًا عليها وعلى سمعتها، لافتًا إلى أنه يتعرض للتهديد من جمهورها، وتابع: "كنت حفاظا عليها وعلى سمعتها وعلى بيتها مكنتش بتكلم لكن دلوقتي هضطر أتكلم لأن الكلام زيادة مش هطلع أقول كلام مرسل هطلع بحقايق ومستندات، مش هفتري على حد، وسوف أرد على كل حاجة قالتها بمستندات تثبت أن الكلام دا كله تهديد علشان اسمع الكلام وبتهدد دايما بجمهورها وهي بتحاول تعمل كده وإجراءات وردي في الإعلام هيكون بالحقائق علشان كده مش مستعجل بظبط أزاي هرد كل حاجة قانون والمستندات".

شيرين عبدالوهاب تهاجم حسام حبيب



وهاجمت شيرين طليقها خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية المصرية لميس الحديدي، وقالت: "في كل شغل ناجح ليا كان بينكد عليا ولو روحت عملت إعلان ناجح في نفس اليوم يتنكد عليا وإني أكون تريند في البلد وفي البيت متنكد عليا"، لتقاطعها الإعلامية لميس الحديدي، قائلة: "بس أنتوا كنتوا المفروض مطلقين في الوقت دا يا شيرين".

وتابعت شيرين: "إحنا طلقنا لما قصيت شعري اطلقنا طلاق بائن وبعد ما هديت من الكارثة اللي حصلت، حسيت إني مش قادرة استغنى عليه وبحبه وليه مدلهوش فرصة تانية ولية كل اتنين بيسيبوا بعض بيبقى في فجر في الخصومة ليه ميبقاش في رحمة وندي بعض فرصة تانية".

وأوضحت: "الجواز علاقة مقدسة جدًا ولازم نشتغل عليها وكنت بحبه وفاكراه أبني مش جوزي بس واهتميت بيه وعملت استديو عشان شغلي أنا وهو يتعمل فيه واشتريت له كل الأغاني اللي عجبته بشيكات باسمي عشان أضمن له أن الأغاني متروحش منه".