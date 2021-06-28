والد حسام حبيب يرد على الفضيحة….القادم أعظم!

ما يزال العالم العربي وسط فضيحة والد حسام حبيب والذي هو حماه الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب.

والد حسام والذي يدعى حسين علق بالتالي:

"بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها اللذين امنوا اذا جاءكم فاسق بنباء فتبينو ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا علي ما فعلتم نادمين صدق الله العظيم"....

وتابع "قامت احدي المواقع اللبنانيه من اكثر من عام علي فبركه حديث ونسبته لي وتقوم بعمليه ابتزاز ولكنها لم تنجح حتي تلاقت ارادتها مع جريده صفراء بغيه عمل خبطه صحفيه ولولهم فرع في القاهره ساقضيهم"...

وختم بـ "وبما ان هذه المواقع والجرائد الصفراء المعروفه لم تجد رادع لبغوا في الارض الفساد وانا لهم بلرصاد وحسبي الله ونعم الوكيل اللهم اني اقسم بك عليك ان ترد كيدهم في نحورهم وان تجعل تدبيرهم تدميرهم انك ولي ذلك والقادر عليه من عبدك الي رب العالمين"

فضيحة والد حسام حبيب !

بالعودة للتسجيل الصوتي المتداول فقد جاء فيه أن حسام يخطط للزواج بفتاة أخرى أصغر عُمراً من شيرين لأنه يرغب بإنجاب الأطفال وهي لم تعد قادرة على الإنجاب. كما أن والد حُسام وصف زوجة ابنه بأنها مزاجية ودائماً ما تبدي مللها من حسام والأطفال وحياتها. وتابع والد الفنان أن شيرين غير مُستقرة نفسياً ووصفها بـ "الفتاة الشعبية" وأن حسام يدير كافة حساباتها البنكية من دون الرجوع لها وأنه يسرق مبالغ مالية من الحساب.

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