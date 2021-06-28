شيرين عبد الوهاب تطلق الرد الأول وتفتح النار على والد زوجها حسام حبيب!

بعد حوالي الـ 24 ساعة من الصمت ها هي المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب ترد على جميع الأخبار المتداولة حول تعرضها للخيانة من قبل زوجها حسام حبيب.

شيرين في البداية شاركت تغريدة جاء فيها "الرد الصوتي ليا على ما تم و يتم و سيتم تداوله في خلال دقايق... شكرا ليكوا"!

من بعدها شاركت تسجيل صوتي جاء فيه "عايزة أطمن كل الناس الي بتحبني اني أنا بخير ومافيش أي خطر على حياتي...حسام جوزي ده إنسان من أنضف رجال الدنيا ومتربي ومحترم وبحبني أكثر من نفسي وما يستاهلش القسوة دي أبداً"

ردي لجمهوري الحبيب و وسائل الاعلام المحترمة. (الجزء الاول) pic.twitter.com/DcfmFWB7H8 — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) June 28, 2021

وتابعت شيرين "هو الي بنالي شخصيتي وخلاني أعرف أتكلم وأعطاني الثقة، حسام بحبني أكثر من نفسوا وبخاف علي وعلى عيالي وما استفدش مني أبداً زي ما يقال..وبتمنى تدعولنا بالذرية الصالحة"

يلاحظ من التسجيل الصوتي أن شيرين وجهت كلماتها لـ زوجها ووالدته في حين تجاهلت تماماً والد زوجها والذي تم تسريب التسجيل الفاضح به.

فضيحة والد حسام حبيب !

بالعودة للتسجيل الصوتي المتداول فقد جاء فيه أن حسام يخطط للزواج بفتاة أخرى أصغر عُمراً من شيرين لأنه يرغب بإنجاب الأطفال وهي لم تعد قادرة على الإنجاب. كما أن والد حُسام وصف زوجة ابنه بأنها مزاجية ودائماً ما تبدي مللها من حسام والأطفال وحياتها. وتابع والد الفنان أن شيرين غير مُستقرة نفسياً ووصفها بـ "الفتاة الشعبية" وأن حسام يدير كافة حساباتها البنكية من دون الرجوع لها وأنه يسرق مبالغ مالية من الحساب.

طلاق شيرين عبد الوهاب!

منذ أشهر عاش الوسط الفني صدمة كبيرة بعد انتشار أخبار عن انفصال شيرين عبد الوهاب عن زوجها حسام حبيب بعد أن سرق الأخير أموالها. وفي التفاصيل، شيرين لاحظت تلاعبًا في أرصدتها المصرفية وحركة غريبة غير مبررة ليتبين لاحقاً أن حسام قام بسحب مبالغ مالية من دون أن يعطي خبر لـ شيرين بحكم أنه يملك توكيلًا ماليًا منها. شيرين بدورها علقت ببساطة بتغريدة جاء فيها ""السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إحنا بألف خير"!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إحنا بألف خير. — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) November 10, 2020

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