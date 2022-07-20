عائلة حسن أبو السعود تهاجم شيرين عبدالوهاب.. "للأسف قلة الأصل والأدب زايدة"

أغضبت الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب ، عائلة الموسيقار الراحل حسن أبو السعود ، حينما شبَّهت نفسها به بعد زيادة وزنها بشكل كبير.
عائلة حسن أبو السعود ترد على تنمر شيرين عبدالوهاب
خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي، قالت شيرين: "انا كنت زي البدر لما عاشرته بقيت شبه حسن ابو السعود . وبطلب من الجمهور المصري والعربي اي حد يشوف الانسان ده يبول عليه ".
واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات شيرين تنمر واضح وصريح وإساءة للفنان الكبير ونقيب الموسيقيين السابق؛ ما دفع عائلة الراحل للخروج عن صمتهم والرد في بيان شديد اللهجة.
وجاء في البيان: "في ميزان الإنسانية إيه قيمة الموهبة إذا اقترنت بالإساءة والأذى؟.. التنمر والسخرية من الناس عيب.. بس العار الحقيقي التنمر والسخرية من شخص ميت -ومش هقول شخص واكلين معاه عيش وملح وله فضل علينا.. لأن قليل الأصل ممكن يتناسى وينكر ده عادي- لأن الإساءة لشخص ميت مستوى أكثر انحداراً من الشر والدناءة".
وأضاف البيان: "وقت الحساب.. المسيء هيقول لربنا إيه.. هيقوله لأ متحاسبنيش إني بتريق على ميت وبجرحه وبجرح محبيه وأسرته، أصل أنا موهوب أو مشهور أو غني؟ لأ متحاسبنيش أصل أنا أحسن فنان في الكون؟ للأسف المسيء في ابتلاء شديد مش فاهم إنه عمال يحفر ويوسع في الحفرة لنفسه".
وأوضحت أسرة حسن أبو السعود أن الشر وقلة الأصل والأدب في تزايد، وتابعت: "للأسف الشر زايد وقلة الأصل زايدة وقلة الأدب مسكوت عنها، وكمان الأفاقين ماسكين راية دفاع مستديم عن الظلم والإيذاء. ميزان وبيتملي.. ربنا يجعل وجع قلبي ودعائي الليلة دي وليالي قبلها بسبب الإساءة المتكررة والحقد الظاهر في الطاقة والكلام من نصيب أي وكل مُسيء".
واختتم البيان بالإشادة بشخصية أبو السعود،: "كلمة أخيرة.. حسن أبو السعود الله يرحمه شكلاً كان قمر وشخصيا كان دمه سكر وطيب وكريم ومتواضع ومثقف وبيتكلم 3 لغات أجنبية بطلاقة ولبق وذوق.. فمش ممكن هتكوني شبهه في يوم من الأيام".
شيرين عبدالوهاب تهاجم حسام حبيب
هاجمت الفنانة شيرين عبدالوهاب طليقها المطرب حسام حبيب قائلة: "في كل شغل ناجح ليا كان بينكد عليا ولو روحت عملت إعلان ناجح في نفس اليوم يتنكد عليا وإني أكون تريند في البلد وفي البيت متنكد عليا"، لتقاطعها الإعلامية لميس الحديدي، قائلة: "بس أنتوا كنتوا المفروض مطلقين في الوقت دا يا شيرين".
وتابعت شيرين: "إحنا طلقنا لما قصيت شعري اطلقنا طلاق بائن وبعد ما هديت من الكارثة اللي حصلت، حسيت إني مش قادرة استغنى عليه وبحبه وليه مدلهوش فرصة تانية ولية كل اتنين بيسيبوا بعض بيبقى في فجر في الخصومة ليه ميبقاش في رحمة وندي بعض فرصة تانية".
وأوضحت: "الجواز علاقة مقدسة جدًا ولازم نشتغل عليها وكنت بحبه وفاكراه أبني مش جوزي بس واهتميت بيه وعملت استديو عشان شغلي أنا وهو يتعمل فيه واشتريت له كل الأغاني اللي عجبته بشيكات باسمي عشان أضمن له أن الأغاني متروحش منه".
وأضافت أنها تعرضت للتنمر من قبل طليقها بعد زيادة وزنها، قائلة: "لقيته بيتهمني اني تخنت وبقيت شبه أمي وأنه عايز واحدة يتباهي بيها قدام الناس، تبقى حلوة ورفيعة، غير الخناقات اللي كان فيها ضرب وسحل على الأرض وشتيمة عمر ما إنسانة تقبلها على نفسها"، موضحة: "لما اتنيلت اطلقت رجعته وقلت أديله فرصة تاني بشروط إن هيبقى في بيت غير بيتي وإن بناتي مش هيتعرضوا لأي مشاكل نفسية وأن حياتنا تبقى لوحدنا ويرجع يشتغل".
وأردفت: "بيتي كبير وحسام من قبل ما نتجوز وكان بيجي يزورنا كتير في بيتي وعندي تحت ستديو بنخلص فيه شغلنا، كان بيتردد علي البيت عشان الشغل وكنت بحاول أأهل البنات أنه لسه موجود وبيخلي باله مننا ولحد ما كانت الوعود تتلاشي والمشاكل ترجع تاني، وقلة الأدب ترجع تاني من غير سبب، وأنا عندي مشكلة في شخصيتي إني لو وصلت لحد معين ممكن أأذي نفسي ودكتوري الخاص نصحه إنه يسيبني لما اتعصب أو يمشي ويسيبني ولكن كل مشكلة تحصل بينا يفضل قدامي يحرق أعصابي لحد ما أمسك المكنة وأحلق شعري".
وقارنت شيرين بين مستواها ومستوى حسام، قائلة: "أنا كنت فوق أوي ومازالت وهو كان تحت ومعرفش يطلعلي فوق وحاول ينزلني ودا تحليلي لما حدث بينا"، موضحة: "أسفة للي عملته في نفسي وبناتي وفي الجمهور وبعتذر لجمهوري اللي كان مطلع على كل حاجة وطالعة بقولهم كلام ملهوش علاقة بالواقع، وطلعت غنيت عشان بناتي ميتعقدوش ولو كنت استخبيت كان بناتي جالهم عقدة مدى الحياه وحسستهم إنه نيولوك".
وكشفت أنها عندما سمحت له بالعودة كان ضمن شروط، قائلة: "لما رجعنا لبعض بالشروط اللي متنفذتش رجعت بناتي يشوفوا الخناقات تاني لتدخله في كل شيء وهو كان فاضي تماما وكرهني في بناتي وحاولنا نرجع لبعض مش رجعنا لبعض، وقالوا إن حسام كتف شيرين وحلق لها شعرها، وقلت في مداخلة هاتفية إني لسه بحبه عشان أرحمه من الناس، وهو اللي حلق لي شعري أومال أبويا؟!، هو اللي وصلني لكده والإنسان اللي يوصلك لكده يبقى هو اللي عمل كده، وكانت فضيحة عامة لأننا كنا في فندق كبير، ووصلني للحالة دي وحاولنا نرجع لبعض".
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