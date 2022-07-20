عائلة حسن أبو السعود تهاجم شيرين عبدالوهاب.. "للأسف قلة الأصل والأدب زايدة"

أغضبت الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب ، عائلة الموسيقار الراحل حسن أبو السعود ، حينما شبَّهت نفسها به بعد زيادة وزنها بشكل كبير.

عائلة حسن أبو السعود ترد على تنمر شيرين عبدالوهاب

خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي، قالت شيرين: "انا كنت زي البدر لما عاشرته بقيت شبه حسن ابو السعود . وبطلب من الجمهور المصري والعربي اي حد يشوف الانسان ده يبول عليه ".

واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات شيرين تنمر واضح وصريح وإساءة للفنان الكبير ونقيب الموسيقيين السابق؛ ما دفع عائلة الراحل للخروج عن صمتهم والرد في بيان شديد اللهجة.

وجاء في البيان: "في ميزان الإنسانية إيه قيمة الموهبة إذا اقترنت بالإساءة والأذى؟.. التنمر والسخرية من الناس عيب.. بس العار الحقيقي التنمر والسخرية من شخص ميت -ومش هقول شخص واكلين معاه عيش وملح وله فضل علينا.. لأن قليل الأصل ممكن يتناسى وينكر ده عادي- لأن الإساءة لشخص ميت مستوى أكثر انحداراً من الشر والدناءة".



وأضاف البيان: "وقت الحساب.. المسيء هيقول لربنا إيه.. هيقوله لأ متحاسبنيش إني بتريق على ميت وبجرحه وبجرح محبيه وأسرته، أصل أنا موهوب أو مشهور أو غني؟ لأ متحاسبنيش أصل أنا أحسن فنان في الكون؟ للأسف المسيء في ابتلاء شديد مش فاهم إنه عمال يحفر ويوسع في الحفرة لنفسه".

وأوضحت أسرة حسن أبو السعود أن الشر وقلة الأصل والأدب في تزايد، وتابعت: "للأسف الشر زايد وقلة الأصل زايدة وقلة الأدب مسكوت عنها، وكمان الأفاقين ماسكين راية دفاع مستديم عن الظلم والإيذاء. ميزان وبيتملي.. ربنا يجعل وجع قلبي ودعائي الليلة دي وليالي قبلها بسبب الإساءة المتكررة والحقد الظاهر في الطاقة والكلام من نصيب أي وكل مُسيء".



واختتم البيان بالإشادة بشخصية أبو السعود،: "كلمة أخيرة.. حسن أبو السعود الله يرحمه شكلاً كان قمر وشخصيا كان دمه سكر وطيب وكريم ومتواضع ومثقف وبيتكلم 3 لغات أجنبية بطلاقة ولبق وذوق.. فمش ممكن هتكوني شبهه في يوم من الأيام".

شيرين عبدالوهاب تهاجم حسام حبيب

هاجمت الفنانة شيرين عبدالوهاب طليقها المطرب حسام حبيب قائلة: "في كل شغل ناجح ليا كان بينكد عليا ولو روحت عملت إعلان ناجح في نفس اليوم يتنكد عليا وإني أكون تريند في البلد وفي البيت متنكد عليا"، لتقاطعها الإعلامية لميس الحديدي، قائلة: "بس أنتوا كنتوا المفروض مطلقين في الوقت دا يا شيرين".