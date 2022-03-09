حسن الرداد بلوك جديد وغريب خلال بوستر مسلسل بابلو.. ويعلّق "أوعى تقابلوا"

نشر النجم المصري الشهير "حسن الرداد" البوستر الدعائي الاول لمسلسله الجديد "بابلو إوعى تقابلوا" والذي سيدخل فيه في منافسة رمضان 2022.

اطلالة حسن الرداد الجديدة للمسلسل

ظهر النجم المصري بإطلالة ومظهر جديدين حيث قام بتخفيف لحيته، كما قص حاجبيه على شكل علامة إكس، كما ارتدى جاكيت من الجلد الأسود وأسفله قميص بنقشة الورود.

وعلّق النجم المصري بجانب صورته على البوستر: "بابلو إوعى تقابلوا رمضان 2022"، حيث أنه ظهر في البوستر لوحده ولم يظهر أي فنان اخر معه، وبالتالي لم يتم الكشف عن هوية النجمة التي ستشاركه العمل

نبذة عن مسلسل بابلو

يقوم النجم المصري "حسن الرداد" ببطولة المسلسل الجديد "بابلو" والذي تدور قصته في اطار درامي واكشن حول قضايا الاتجار بالمخدرات وبالبشر وتجارة الاعضاء.

وهذا المسلسل هو التعاون الثالث ما بين الفنان المصري والمخرج محمد عبد الرحمن حماقي بعد مسلسلي شاهد عيان وتحت تهديد السلاح.

أعمال حسن الرداد

عمل النجم المصري "حسن رداد" على تصوير مسلسله الرمضاني الجديد "بابلو" حتى يدخل في السباق الرمضاني، وقبل ذلك عرض له مسرحية مؤخراً تحت اسم "كازانوفا" وذلك مع النجوم "عمرو يوسف ونسرين طافش وسعد الصغير ضمن فعاليات موسم الرياض.

وعانى الفنان المصري في الفترة الماضية من فترة صعبة بعد وفاة والدته ووفاة والدي زوجته الفنانة ايمي سمير غانم، النجمين سمير غانم ودلال عبدالعزيز