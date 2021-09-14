حسن الرداد والتعليق الأول لزوجته إيمي سمير غانم بعد وفاة والدتها!

شارك الفنان المصري حسن الرداد والذي هو زوج الممثلة المصرية ايمي سمير غانم مجموعة صُور لهما وارفقها بتعليق مؤثر.

حسن الرداد والذي شارك عدة صُور عبر حسابه في انستقرام أطلق التعليق العلني الأول لزوجته من بعد وفاة والدتها الممثلة دلال عبد العزيز، وجاء في التعليق تحديداً "ما فيش أصعب من فقدان أعز الناس لأى حد، و فقدان الأب و الأم مرة واحدة أصعب صدمة ممكن الواحد يتعرض لها فى حياته بس لازم يصبرك عشق الجمهور لوالدك النجم الكبير اللى عشقته ملايين الناس فى الوطن العربى كله و والدتك الفاضلة اللى أعمالها فى الخير و مساعدتها لكل محتاج يشهد عليها كل الناس"..

وتابع بـ "إن شاء الله يا حبيبتى ربنا يصبرك و ترجع ضحكتك الحلوة تانى تنور الدنيا و ترجعى لشغلك و جمهورك الكبير المحترم يا احلى زوجة و أجمد كوميديانة فى مصر كلها"...

الجمهور والمشاهير بدورهم شارك عدة تعليقات لدعم ايمي وحتى شقيقتها دنيا سمير غانم والتي كان منها:

كندا حنا "يا رب يقويها ويصبرها حبيبتي ايمي ويخليك ليها وجنبها على طول"... أما فيفي عبده فقد علقت بـ " الله يا حبيبتي الله اكبر زي القمر ربنا يصبرك يا رب و علي قد غلاوتهم ربنا يديكي صبر ربنا يخليلك جوزك الجدع حسن و يلا ارجعي بقي و نوروا الدنيا انتي و حسن"...

وأضافت الفنانة التونسية لطيفة "ايوه يا ايمى يا حبيبة قلبى مالناش غير الدعاء والصلاه على ارواحهم ربنا يقويكى وترجعى لجمهورك الى بيحبك وبيحبهم وانا منهم"

وفاة دلال عبد العزيز وسمير غانم!

يذكر أن الوسط الفني كان قد فُجع بوفاة الممثل سمير غانم منذ أشهر قريبة بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وكان سبب الوفاة تحديداً الأعراض الجانبية لما بعد الوفاة والتي تمثلت بـ مرض الفطر الأسود. بعد وفاة سمير بأشهر، فُجع الجمهور مُجدداً بوفاة دلال عبد العزيز بسبب تدهور حالة رئتيها الصحية من بعد إصابتها بالفيروس، وتوفيت الممثلة من دون أن تعلم بوفاة زوجها.

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