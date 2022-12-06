حسن الرداد: والدتي وسمير غانم توفيا في ذات الغرفة.. وإيمي تصفني بـ"الكلب" تعبيرًا عن حبها

حلَّ الممثل المصري حسن الرداد ضيفًا في برنامج "صاحبة السعادة" كع الفنانة إسعاد يونس، وتطرَّق للعديد من الأمور وكشف تفاصيل غريبة حول وفاة حماه النجم المصري الراحل سمير غانم.

حسن الرداد يكشف وفاة سمير غانم في الغرفة التي تواجدت بها والدته

وكشف حسن الرداد أن حماه توفي في غرفة المشفى ذاتها التي توفيت فيها والدته الراحلة، حيث كان في البداية رافضًا الذهاب إلى المشفى، وحينما وصل الطابق الذي تواجدت فيه والدته كان يحاول قدر الإمكان الإشاحة بناظريه بعيدًا، لكنه صدم حينما علم أن سمير غانم تواجد في ذات الغرفة التي تواجدت بها والدته.

وأوضح أن وفاة دلال وسمير كانت تجربة مؤلمة للغاية شعر فيها بالأسى والحزن، في وقت كان بحاجة إلى علاج نفسي.

حسن الرداد لم يكن لديه الوقت للحزن

ولفت الرداد إلى أنه لم يستطع البكاء ولم يكن لديه مجالًا للحزن على والدته؛ لأنه أصبح مسؤولًا عن شقيقته، وحينما أراد البكاء والحزن على حماه وحماته، لم يكن قادر على ذلك، بسبب الألم الذي كانت تعيشه إيمي.

ووصف الرداد زوجته بالـ"الطفلة"، وبعد وفاة والديها أراد أن يقف إلى جانبها ويكون داعمًا لها، محاولًا أن يسد الفراغ الذي خلفه وفاة سمير ودلال رغم صعوبة ذلك.

إيمي سمير غانم وحبها للكلاب

على صعيد آخر، تحدث الرداد عن حب إيمي للحيوانات، فهي تعتبرهم كفرد من أسرتها، حتى أنها في إحدى المرات قالت له أنها بدأت تحبه كالكلاب، وتساءل ما إذا كان كلامها ذمًا أم مدح، لتؤكد أنها تمتده، فقد كانت تقول لوالدها سمير أنها تضع هو والكلاب في ذات المرتبة.

حسن الرداد يكره الحيوانات سريعة الحركة

بينما شدد الرداد على عدم حبه للحيوانات سريعة الرحكة، فتاريخه معها ليس جيدًا، وقال: "يعني كنت أنزل أجيب حاجة من الشارع ألاقى كلاب بتجري ورايا، فطلعت بخاف من الكلاب وبعتبره عدو للإنسان، أما القطط أبقى في مكان ألاقى قطة ترعبنى فجأة، وأروح أي مكان ألاقى القطة تسيب الناس وتقعد جنبى".