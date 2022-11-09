"تحت تهديد السلاح" أول فيلم مصري يعرض في ألمانيا.. وحسن الرداد فخور بنجاحه

سافر الفنان المصري حسن الرداد رفقة زوجته الفنانة إيمي سمير غانم إلى عدة دول أوروبية لحضور العروض الأولى لفيلمه "تحت تهديد السلاح"، الذي حاز على إعجاب المشاهدين وحقق نجاحات ساحقة في شباك التذاكر منذ بداية عرضه.

فيلم حسن الرداد "تحت تهديد السلاح" يعرض في ألمانيا

ويعد فيلم "تهديد السلاح" الفيلم المصري الأول الذي يعرض في دور العرض بألمانيا، بعد 60 عامًا على عرض الفيلم المصري التاريخي "جميلة"، الذي لعبت بطولته الفنانة الراحلة ماجدة.

وبهذا الإنجاز، استطاع الرداد إضافة نجاح جديد إلى أرشيفه الفني، حيث أبدى سعادته عبر نشر صورة عبر حسابه على "إنستغرام" يكشف من خلالها الدول التي يعرض فيها العمل أكان في الشرق الأوسط أو في أوروبا، حيث أرفقها بتعليق، كتب فيه: "تحت تهديد السلاح في خمس قارات".

أول فيلم مصري عرض في ألمانيا

والجدير بالإشارة إلى أن أولى الأعمال المصرية التي عرضت في ألمانيا كان الفيلم التاريخي "جميلة"، الذي تناول قصة حياة المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد، التي اعتقلت وعذبت من قبل الاحتلال الفرنسي، حيث عرض العمل بعد وفاتها بعام، وجرى منع عرضه في الجزائر من قبل الاحتلال لأعوام طويلة.

وكان العمل من بطولة الفنانة المصرية الراحلة ماجدة، التي لعبت دور جميلة بوحيرد، والفنان ذو الفقار في دور "عزام"، وأحمد مظهر في دور "يوسف"، وزهرة العلا في دور "بو عزة"، ورشدي أباظة في دور "بيجار"، وكريمان في دور "حسيبة"، وفريدة فهمي في دور "سيمون"، وحسين رياض في دور القاضي "حبيب".

أحداث فيلم "تحت تهديد السلاح"

ويتناول العمل قصة حياة شاب يدعى "خالد"، يجسد دوره حسن الرداد، الي يعود إلى حبيبته السابقة ويتقدم لها للزواج، فتوافق ويقيمان حفل زفافهما، إلَّا أن الفرحة لا تكتمل، حيث يدخل في غيبوبة، وخلال فترة فقدان وعيه تحدث العديد من التغيرات والأحداث التي توقعه في مشاكل بعد استفاقته.

أبطال فيلم "تحت تهديد السلاح"

والعمل من إخراج محمد عبدالرحمن وإنتاج أحمد السبكي، وتأليف أيمن بهجت قمر، كما يشارك في العمل العديد من النجوم والفانين أبرزهم: حسن الرداد، وشيرين رضا، وفتحي عبدالوهاب، وبيومي فؤاد، وعمرو عبدالجليل، وعباس أبو الحسن، ومي عمر، وأحمد بدير، وغيرهم.



