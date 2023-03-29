حسن شاكوش ينفعل بعد كشف زواجه السري.. وزوجته تصدق شيخ العرافين

تصدَّر الممثل المصري حسن شاكوش محرك البحث "غوغل" بعد ظهوره هو وزوجته ريم طارق في برنامج "العرافة" مع الإعلامية بسمة وهبة.

حسن شاكوش وزواجه السري

في التفاصيل، كشف شيخ العرافِّين أسرارًا شخصية عن حسن شاكوش أمام زوجته ريم طارق، مشيرًا إلى أن السلسلة التي يرتديها شاكوش في صدره تعود لـ"زوجته الأولى السرية"، حيث قال: "الزوجة الأخرى هي التي اشترت السلاسل التي يرتديها حسن شاكوش بشكل مستمر، كما أنها تقطن في منطقة التجمع".

وبدا واضحًا التوتر على شاكوش الذي على الفور كذَب تصريحات شيخ العرافين، لافتةً إلى أن ما يقال كذب وافتراء.

ورغم تهديد شاكوش بمغادرة الحلقة، تابع شيخ العرافين كلامه لافتًا إلى أن الفنان يمتلك فيلا في التجمع اشترتها له زوجته الأولى، كما أن الكلب الذي أهداه لريم يعود لزوجته الأولى السرية، وقال موجهًا كلامه لريم:" هو مقالكيش يا ريم على العروسة ولا إيه.. حسن متجوز..عارفة مين جابلك هدية الكلب (أسد)، اللي هو جابهولك، عروسته هي اللي باعتاه".

حسن شاكوش يفند الإداعاءات

من جهته، أوضح شاكوش بعض النقاط بعد تصديق زوجته كلام شيخ العرافين، قائلًا: "بالنسبة للتجمع الخامس، كان في عروسة، وكنت هرتبط بها بس محصلش نصيب، قبل ما أتقدم لمراتي -ريم- خالص، ومكنش في الحسبان إني هتزوج من ريم، ولم يحدث نصيب".

أما بالنسبة للكلب، فقد تواصل مع إحداهن عبر موقع "فيسبوك" تمتلك مزرعة للكلاب داخل وخارج مصر، واشترى منها الكلب كهدية.