حسن شاكوش يضع هؤلاء النجوم على (القائمة السوداء) بعد زواجه!

البوابة-فتح مؤدي المهرجانات حسن شاكوش النار على النجوم الذين امتنعوا عن حضور حفل زفافه الذي اقامه منذ ايام.

و قال شاكوش في فيديو تشره عبر حسابة على موقع (فيسبوك): (إحنا في مركب واحدة واللي ما تحتاجش قفاه دلوقتي هتحتاج وشه بعدين، واللي مجاش حطيته في القايمة السودة، وأنا ماكنش ناقص لي حد وكفاية أن ماجد المصري ييجي ويقف على المسرح ومصر كلها تشوفه وهو من أنضف الشخصيات اللي عرفتها في حياتي).

وتابع شاكوش: (الناس اللي جتلي الفرح أنا مكتفي بيهم الواحد زعل واتصدم أن في ناس كانت قريبة ومجتش الفرح بس أنا مبقتش اتصدم غير مثلا في أخ أو أخت، وأن أخويا من لحمي من دمي يعمل معايا حاجة كبيرة انما كصاحب لا مفيش الكلام ده...),

وكان حسن شاكوش قد احتفل بحفل زفافه على فتاة من خارج الوسط الفني يوم الجمعة الماضية داخل أحد فنادق القاهرة وحضر الحفل عدد كبير من أصدقاء حسن شاكوش من داخل وخارج الوسط الفني وعلى رأسهم عمر كمال وحمو بيكا وهنادي مهنا وماجد المصري وطارق علام وقام بإحياء الحفل تامر حسني ورضا البحراوي وأحمد شيبة.