نجل نادية العراقية يحتفل بعيد ميلادها أمام قبرها بصُورة مؤثرة!

فُجع محبي الممثلة نادية العراقية بخبر وفاتها منذ أيام بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد تاركةً خلفها أبنائها الثلاثة.

الخبر الحزين كان صادم للجمهور وعائلتها التي كانت خلال فترة مرضها تطلب من الجمهور الدُعاء لها قبل أن ينتهي الأمر بوفاتها. منذ ساعات تم تداول صُورة لنجل الراحلة من أمام قبرها وبيده باقة ورود وطبق "السوشي" الذي كانت تُحبه نادية، وأثارت الصُورة مشاعر الكثيرين الذين علقوا على بـ "الله يرحمها ويصبر قلبهم على فراقها".

نادية العراقية في المستشفى

كانت ابنة نادية والتي تدعى مي قد كشفت عبر صفحة والدتها على فيسبوك التالي"أنا مي، ماما في العناية المركزة حالتها حرجة وصعبة جدا من يومين أرجوكم أدعولها بالشفاء بحق الأيام المفترجة دي، أنا كان لازم أكتب البوست ده عندها يمكن دعاكم يقدر يعمل حاجة".....وأضافت "اللهم إني لا أسالك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه"، وكانت الفنانة سجلت تعليقًا عن انتشار الإصابة بفيروس كورونا بين عائلتها، قائلة: "هجمت الكورونا على بيتنا ربنا مايوريها لحد، مش عارفة ليلي من نهاري بخطرف ومتكسرة زي ميكون عاملة حادثة وإتكسرت".

وقبل وفاة والدتها بساعات، كانت مي قد كشفت عن تدهور وضعها الصحي قائلة: "ماما حالتها بقت فوق الخطر للأسف الشديد وربنا يستر فى الساعات اللى جاية، أنا بس أتمنى ترجع يوم واحد على الأقل أسمع صوتها وأشوف ضحكتها وأشم ريحتها.. أنا مش عايزة أكتر من كده.. عايزة أعرف راضية عنى ولا لأ.. أنا بجد بحبك أوى يا ماما يا أجمل صاحبة فى الدنيا مش هلاقى زيك والله أنتى غالية أوى يا ماما يارب ما تحرمنى منها ومن حنانها يارب".

معاناة نادية العراقية مع التنمر

الراحلة كانت منذ أشهر قريبة قد تعرضت لـ هجوم وسخرية رواد السوشال ميديا بعد نشر صور أبنها أدهم و ابنتيها مي و نيلي و كتبت:

"ايوه دول ولادي ووالدهم ..رجعتو تنشرو صورهم واقذر تعليقات ..باي حق تشككو في النسب ياكلاب..باي حق تقولو الفلوس بتحلي..انتو شفتم عايشه ازاي..الحسد والقر قعدوني من الشغل..مشفناش فرحه.. ..والامراض دخلت بيتي ..بطلو قر ..انا اهلي في بغداد ملوك جمال..يعني لو عيالي بعد الشرماتو واتحرق قلبي ده يريحكم"...

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