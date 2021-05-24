تامر حبيب يرد على انتقادات رقصه في نفس يوم دفن سمير غانم بـ "حد عايز حاجة"!

ما يزال الوسط الفني والجمهور العربي في صدمة وفاة الممثل المصري سمير غانم والذي فقد حياته بسبب مضاعفات فيروس كورونا.

مشاهير مصر وبالتحديد الممثلين تعرضوا لهجوم شديد من الجمهور بسبب حضورهم لحفل زفاف في نفس يوم تشييع جُثمان سمير غانم، ولم يتوقف الأمر هنا بل تم تداول فيديوهات راقصة لهم من الحفل وعلى رأسهم الممثلة المصرية يسرا والتي جمعتها علاقة عمل بالراحل.

مع الهجوم الشديد خرج الكاتب المصري تامر حبيب عن صمته بمنشور جاء فيه "طيب، انا فعلاً حزين و موجوع علي وفاة الاستاذ سمير غانم، و للاسف ماقدرتش اروح الجنازة و الدفنه لإني في الجونة و حصلت ظروف تمنعني اسافر الصبح و ارجع بالليل علشان اروح الفرح، و للحق الفرح كان جميل و طاقته كانت حلوة، فرقصت و غنيت مع عمرو دياب و اتصورت مع اصحابي... حد عايز حاجة؟"

وتابع تامر "اوصي كل اللي بيحبوني و هايزعلوا عليا، يوم ما اموت و يبقوا حزاني من قلبهم، لو كان نفس اليوم فيه اي حاجة ممكن تبهجهم و تنسيهم حزنهم يعملوها فوراً... و انا هابقي مبسوط قوي"...

رواد السوشال ميديا بدورهم وجهوا الهجوم نحو الكاتب الذي لم يحترم وفاة زميله بتعليقات مُختلفة كان منها "حتى لو مش حزين عليه ، هاي قلة ذوق وقلة احترام تسمى يا مثقف انت"..وتابع آخر "الراقصة تحتاج طبال وهذا طبال الراقصات انت م وت وما عليك"...وجاء في تعليق أحدهم "خلصت المصلحة..كانوا بحترموا الراحل عشان يمثل معهم ويكسبوا فلوس من ورا".

للمزيد من قسم الترفيه:

بسمة بوسيل تتعرض لهجوم شديد بسبب ما فعلته بـ تامر حسني أمام الكاميرات!

مودل روز وموقف مُحرج بعد أن أظهر شاب عضوه الذكري خلال بث لايف!

محمد سامي وفضيحة جديدة بطلتها مريم سعيد!