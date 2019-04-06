حسن عبد الفتاح

البوابة- خاص

كشف الكوميديان المصري حسن عبد الفتاح، عن أعماله الفنية الجديدة، مشيرًا إلى أنه يستعد لعرض فيلمه مع الفنان محمد سعد، والذي يحمل اسم "محمد حسين".

وأضاف عبد الفتاح في لقاء خاص مع "البوابة"، أنه يشارك أيضًا في دراما رمضان المقبل، من خلال مسلسل يحمل اسم "كتف قانوني".

وتابع: "أنهينا عرض مسرحية أبو كبسولة في الإسكندرية، استمررنا في العرض هناك 109 أيام، وهذا لأول مرة يتم عرض مسرحية طوال تلك المدة".

وأردف: "إن شاء الله مع افتتاح المسرح العائم في القاهرة، سنعرض المسرحية هناك، وسمعت أننا سنعود للإسكندرية مجددًا للعرض هناك".

يذكر أن حسن عبد الفتاح شارك في العديد من الأعمال الفنية الناجحة، سواء في السينما أو التلفزيون، أبرزها "كتكوت"، "اللي بالي بالك"، "يوميات زوجة مفروسة"، و"أيظن"، وغيرها.

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