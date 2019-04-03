سليمان عيد

البوابة- خاص

كشف الفنان المصري سليمان عيد، عن أعماله الفنية الجديدة في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه سيشارك في دراما رمضان بمسلسلين.

وقال عيد في لقاء خاص مع "البوابة"، إنه يشارك في مسلسل "البرنسيسة بيسة" مع الفنانة مي عز الدين، و"هوجان" مع النجم محمد إمام.

وأضاف: "كما أشارك في مسلسل فالنتينو مع الزعيم عادل إمام"، علمًا بأن العمل تم تأجيله ولن يعرض في شهر رمضان المقبل.

وتابع: "أول عمل فني شاركت فيه كان مع عادل إمام بمسرحية الزعيم، وأول عمل سينمائي كان الإرهاب والكباب، بالإضافة إلى عدة أعمال أخرى مثل بخيت وعديلة وطيور الظلام".

وأردف: "غبت سنوات طويلة عن الأعمال الدرامية، شاركت في الـ3 سنوات الماضية بمسلسلات، ولكن قبلها غبت 10 سنوات كاملة عن الدراما".

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