سلوى عثمان: أشرف زكي يستحق منصب نقيب الممثلين في مصر لهذا السبب!
سلوى عثمان
البوابة- خاص
أعربت الفنانة المصرية سلوى عثمان، عن سعادتها باستمرار الفنان أشرف زكي نقيبًا للمهن التمثيلية، بعد نجاحه في الانتخابات الأخيرة، بالتزكية.
وقالت سلوى في لقاء خاص مع "البوابة": "أشرف زكي أكثر شخص يستحق هذا المنصب، لوقوفه بجوار جميع الفنانين، وحل أزماتهم باستمرار".
وعن إمكانية ترشحها لمنصب في نقابة الممثلين، قالت: "هذا الدور يحتاج إلى تفرغ للاستجابة لطلبات الفنانين، وأنا أفضل الانشغال بفني بشكل أكبر".
وبسؤالها عن أعمالها الفنية الجديدة، قالت الفنانة المصرية: "أشارك في مسلسل سوبر ميرو مع الفنانة إيمي سمير غانم ووالدها الفنان سمير غانم وحمدي الميرغني".
وتابعت: "أجواء المسلسل رائعة، حمدي الميرغني وإيمي رائعين، أشعر كأنهما أولادي، يوجد حب في كواليس التصوير وهذا أهم شيء".
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