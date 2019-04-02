سلوى عثمان: أشرف زكي يستحق منصب نقيب الممثلين في مصر لهذا السبب!

سلوى عثمان

البوابة- خاص

أعربت الفنانة المصرية سلوى عثمان، عن سعادتها باستمرار الفنان أشرف زكي نقيبًا للمهن التمثيلية، بعد نجاحه في الانتخابات الأخيرة، بالتزكية.

وقالت سلوى في لقاء خاص مع "البوابة": "أشرف زكي أكثر شخص يستحق هذا المنصب، لوقوفه بجوار جميع الفنانين، وحل أزماتهم باستمرار".

وعن إمكانية ترشحها لمنصب في نقابة الممثلين، قالت: "هذا الدور يحتاج إلى تفرغ للاستجابة لطلبات الفنانين، وأنا أفضل الانشغال بفني بشكل أكبر".

وبسؤالها عن أعمالها الفنية الجديدة، قالت الفنانة المصرية: "أشارك في مسلسل سوبر ميرو مع الفنانة إيمي سمير غانم ووالدها الفنان سمير غانم وحمدي الميرغني".

وتابعت: "أجواء المسلسل رائعة، حمدي الميرغني وإيمي رائعين، أشعر كأنهما أولادي، يوجد حب في كواليس التصوير وهذا أهم شيء".

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