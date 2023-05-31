حسين الجسمي عن زفاف الأمير الحسين ورجوة: "الفرحة لا تقتصر على الأردنيين"

أعرب الفنان الإماراتي حسين الجسمي عن سعادته بزفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله وعروسه السعودية رجوة آل سيف، مشددًا أن الفرحة غير مقتصرة على الأردنيين فحسب، بل إنها تشمل الجميع من كافة الدول.

حسين الجسمي سعيد بزفاف الأمير الحسين ورجوة

وشدد الجسمي إلى أن هذه المناسبة تعتبر فرحة الإمارات جميعها والوطن العربي، وصرَّح قائلًا: "نغني بهذا المناسبة السعيدة، معبرين عن مدى سعادتنا في دولة الإمارات بمشاركة أخواننا الأردنيين أفراحهم، ويسعدني أن أقدم لجلالة الملك عبدالله الثاني، وجلالة الملكة رانيا العبدالله التهنئة والتبريكات، وأن يبقى الأردن بأفراحه واحة أمن واستقرار على الدوام".

واستذكر الجسمي النجاحات التي حققها خلال غنائيه في العاصمة الأردنية عمًان مرات عدة، مُشيرًا إلى العلاقة الوطيدة التي تربطه بالجمهور الأردني، الذي التمس منهم المحبة.

ووعد الجسمي جمهوره الأردني بتقديم حفلٍ جماهيري مبهر، يؤدي فيه أشهر أغانيه، وذلك على خشبة مسرح المدرج الروماني وسط العاصمة عمان، ضمن احتفالات "نجوم العرب يفرحون بالحسين ورجوة"

ويُشار إلى أن تذكر حفل الجسمي نفذت بعد 15 دقيقة من طرحها عبر الموقع الإلكتروني المخصص للحصول على التذاكر علما بأنها مجانية.