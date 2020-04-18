حفل زفاف ياسمين صبري وأبو هشيمة يعيد هيفاء وهبي للواجهة.. وموقف والد العروس يثير التساؤلات (صور)

أعاد حفل زفاف الفنانة المصرية ياسمين صبري، على مواطنها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، النجمة اللبنانية هيفاء وهبي إلى الواجهة من جديد، خاصة أنها كانت زوجة الأخير ووقع الانفصال بينهما منذ عدة سنوات.

وأقيم أمس حفل زفاف ياسمين صبري وأبو هشيمة، في منزل أسرة الفنانة، بأجواء بسيطة وعدد قليل من المقربين للعائلتين في ظل الالتزام بتعليمات الوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".







والغريب في الأمر، أنه بمجرد انتشار صور حفل الزفاف على السوشيال ميديا، لاحظ البعض حذاء ياسمين صبري الذي جاء باللون الأبيض، بينما "الكعب" من التايجر.

ويعد "التايجر" هو نفس لون الفستان الذي سبق وأن ظهرت به ياسمين لأول مرة مع أبو هشيمة، وسبق أن ارتدت هيفاء وهبي، نفس اللون، في صورة سابقة لها مع رجل الأعمال المعروف.

ولم يفوت مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الفرصة من أجل التعليق والسخرية من تلك الصدفة، مشيرين إلى أن أبو هشيمة يبدو وأنه يعشق هذا اللون، الأمر الذي يجعل كل من ترتبط به، تحرص على ارتدائه.

كما ردد البعض اسم هيفاء وهبي بقوة، لسبب آخر، وهو ارتداء ياسمين صبري طقم من الألماظ الخالص يتضمن أسورة أنيقة براقة، وبعد الفحص والتدقيق من رواد مواقع التواصل، انتشرت صورة لهيفاء وهبي ترتدي نفس الأسورة من قبل.

الأمر لم يتوقف عند ذلك، بل ذهب كثيرون للحديث عن موقف والد الفنانة ياسمين صبري من هذا الزواج، وتردد بقوة أنه لم يكن حاضرًا، وأنه لم يبد موافقته على تلك الزيجة.

وما عزز تلك الأنباء بقوة، هو تداول كثيرين صور من عقد القران، لم يظهر والد ياسمين في أي منها، الأمر الذي دفع البعض للتكهن بعدم حضوره وغضبه من ابنته.

وكان أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري، قد تمت خطبتهما منتصف مارس الماضي، وسط أجواء أسرية بسيطة.

يذكر أن ياسمين صبري تنافس في موسم دراما رمضان، بمسلسل "فرصة تانية"، وذلك عقب نجاح تجربتها الأولى في البطولة المطلقة، بمسلسل "حكايتي" في رمضان الماضي.

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