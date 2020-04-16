شقيقة دنيا بطمة "أهل العراق أهل النفاق وأنا تاج راسهم".. فيديو!

تداولت الصفحات الفنية فيديو لشقيقة الفنانة المغربية دنيا بطمة والمدعوة ساره وهي تتحدث عن أهل العراق بطريقة معيبة ولا أخلاقية.

وظهرت سارة في بث مباشر مع نجم السوشال ميديا السعودي "ريان جيلر"، وبدأت بالتحدث عن الشعب العراقي وأنها تكرههم والسبب أنهم هم من باعوا رئيسهم السابق صدام حسين مقابل المال.

كما أضافت "أهل العراق أهل الشقاق والنفاق، وأنا تاج راسهم للعراقية، ما أحبهم ما أحبهم"!

وحاول ريان خلال البث أن يغلق الموضوع وقال "أنا أحب أهل العراق وعندي جمهور كبير من العراق، إلا أن سارة رفضت أن تغلق الموضوع وتابعت "كل حد حر برأيه، وأنا أراهم منافقين، وإنشا الله من الحال وأردى" قاصدة الوضع الصعب الذي يمر به العراق نتيجة الحروب والمشاكل السياسية التي يواجهها.

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من جهة أخرى، تم اعتقال شقيقتها إبتسام على إثر تورطها في حساب وهمي يعمل على ابتزاز المشاهير بمبالغ مالية مقابل عدم نشر فضائحهم.

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