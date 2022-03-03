حفيد شقيقة كاظم الساهر يشعل السوشيال بوسامته.. هل يشبهه؟!

أشاد الكثيرون بجمال ووسامة حفيد شقيقة الفنان العراقي كاظم الساهر، بعدما نشر والده بدر السامرائي صورة له عبر حسابه الشخصي.

نشر بدر السامرائي، مدير أعمال كاظم الساهر، صورة لنجله كاظم بدر السامرائي عبر حسابه على "فيسبوك" مُحتفلًا بحصوله على المركز الثاني في بطولة الدنمارك للتايكوندو عن الفئة العمرية بين 15 حتى 17 عامًا لتي أقيمت في مدينة إسبجيرج الدنماركية.

ولقد اشترك في البطولة متسابقون من فئات عمرية مختلفة بين الـ11 عامًا حتى 61 عامًا.

ويجدر الإشارة إلى أن كاظم السامرائي كان له عدة تجارب في عالم التمثيل، فقد شارك بأعمال فنية في مصر، كما شارك في بعض الإعلانات التجارية.

كاظم الساهر يعلن عن حفله الغنائي فى أبو ظبي



أعلن كاظم الساهر عن حفلاته الغنائية الأولى في عيد الموافق والتي ستقام على أراضي مدينة أبو ظبي بتاريخ 4 مايو، وشارك قيصر الغناء العربي بوستر الإعلان عبر حسابه على "إنستغرام"، وكتب: "جمهوري العزيز يسعدني الاعلان عن حفلي في عيد الفطر ضمن "ليالي ياس" في الاتحاد أرينا, أبوظبي في 4 مايو. التذاكر متوفرة عبر موقع اتحاد أرينا".

وفي الشهر الماضي، أحيا الساهر حفل JOY AWARDS، وقدَّم أغنية “أحبينى” واستقبله الجمهور بحفاوة شديدة.



