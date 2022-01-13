حقيقة وفاة الفنان العراقي كاظم الساهر

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية خلال الساعات الماضية، بعد أن تداول البعض أنباء عن وفاة الفنان العراقي المحبوب كاظم الساهر، وهو ما جعله يتصدر محركات البحث على موقع "غوغل" بأكثر من 50 ألف بحثًا خلال وقت قصير.

وفي التفاصيل، انتشر خبر وفاة الفنان كاظم الساهر عن عمر يناهز الـ65 عامًا، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل البعض عن حقيقة تلك الأنباء.

وبدورها، نفت وسائل إعلام عراقية كل ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الأخرى بشأن وفاة القيصر كاظم الساهر، وفي الحقيقة ما حدث هو أن شقيق الساهر الأكبر جبار إبراهيم السامرائي هو الذي توفي قبل حوالي أسبوعين في العراق.

على صعيد آخر، رد كاظم الساهر على شائعات وفاته التي تم تداولها على نطاق واسع بطريقة غير مباشرة، حيث أنه يستعد لإحياء حفله ضمن حفلات مهرجان دبي للتسوق لعام 2022 يوم الرابع عشر من يناير الجمعة، ومن المقرر أن يتواجد في نفس الحدث أيضًا الفنانة نجوى كرم.

القيصر سينهي من خلال هذا الحفل حالة الحداد التي لازمته منذ وفاة شقيقه في الثاني من الشهر الجاري، علماً أنه عاد إلى إحياء الحفلات في تشرين الأول من العام الماضي بعد انقطاع لعامين عندما غنّى في ساحة الوصل ضمن الفعاليات الفنية لمعرض "إكسبو دبي"، في وقت احتفل فيه بتمثاله الشمعي في متحف "مدام توسو" في دبي.

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