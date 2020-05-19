أول تعليق من داليا مبارك على أزمتها مع سيرين عبد النور!

ما يزال الخلاف بين سيرين عبد النور وداليا مبارك حديث السوشال ميديا بعد انتشار فيديو من برنامج "سهرانين معاكم بالبيت" سمي بـ حرب الجبهات.

الخلاف بدأ بعد أن قامت سيرين بـ خطأ غير مقصود بمنادات داليا بـ ديالا، إلا أنها عادت واعتذرت بسرعة، لكن يبدو أن داليا لم تحبذ ما فعلته سيرين وأعادت لها الصاع صاعين بعد أن ردت بـ "هاي نسرين.. أوه قصدي سيرين".

الانزعاج كان واضحاً على وجه سيرين وقتها، لكن على الرغم من ذلك تابعت الحلقة بشكل عادي.

بعد الجدل الكبير عبر السوشال ميديا بين الجمهور، والذي اتفق أغلبه على أن رد فعل داليا "أوفر"، وجهة توضيح جاء فيه "ساعات نمزح مزحة قصدنا منها نلطف الجو بعدين نكتشف انها مزحة بايخة مالها طعم ولا لون وما كان لها داعي #تصير #كثير #عادي #بس #كورونا_طولت #احب_سيرين #سهرانين_معاكم_بالبيت "، وكانت سيرين قبلها قد علقت بـ "الصمت متعة في زمن الثرثرة".

كما أنها وجهت اعتذار خلال إحدى الصفحات على إنستجرام وردت عليها سيرين بـ "وأنا بحبك أكثر".

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