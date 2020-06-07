حقيقة إصابة الفنان هاني شاكر بفيروس كورونا!

ترددت خلال الساعات الماضية على كثير من المواقع الفنية والصفحات على السوشال ميديا أنباء عن إصابة نقيب الموسيقيين والفنان هاني شاكر بفيروس كورونا.

وعلى إثر ذلك، استدعى الأمر التوضيح من النقابة الموسيقية في مصر سواء لتأكيد أو نفي الخبر، وعليه نفى المايسترو أحمد رمضان سكرتير نقابة المهن الموسيقية كل ما تم تداوله بشأن إصابة الفنان هاني شاكر بفيروس كورونا المستجد.

وأكد رمضان أن كل ما تم تداوله ليس له أساس من الصحة وتابع خلال مداخلته الهاتفية في أحد البرامج، أن الفنان هاني شاكر في تمام الصحة والعافية ولا يشكو من أي أعراض، والأمر ينطبق على أسرته أيضًا، وهو حاليًا يواصل أداء أعماله في النقابة كالمعتاد.

الجدير بالذكر أن القلق يزداد كل يوم في مصر بسبب التزايد الهائل في أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا، وهذا سبّب قلق وخوف للجمهور بشكل كبير في كل مرة يتم بها تداول خبر إصابة أحد المشاهير.

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