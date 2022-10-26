ما حقيقة إصدار جزء جديد من مسلسل الحفرة ؟

تداول المتابعون في الفترة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي اشاعات تفيد بوجود جزء جديد من مسلسل الحفرة، وهو من بطولة أراس بولوت اينملي.

حقيقة وجود جزء جديد من مسلسل الحفرة

وحول ما اذا كانت هذه الأنباء حقيقية أم مجرّد اشاعات أكّد صاحب الشركة المنتجة للمسلسل بأنه لا يوجد أي جزء جديد للمسلسل ونفى هذه الأخبار المتداولة بشكل نهائي.

وحول هذه الشائعات علق صاحب شركة الإنتاج قائلًا: "قرأت ما تداول الجمهور حول اخبار اصدار جزء جديد من مسلسل الحفرة، ولكن أؤكّد لكم ليس لدينا أي خطط لتصوير أي موسم جديد من العمل".

يُُشار بأن سبب تداول شائعات اصدار جزء جديد من المسلسل هو تصريحات النجمة التركية الشهيرة "بيجي أونال" حول علاقتها بالنجم التركي "أراس بولت اينملي" التي أكّدت بانها لا تستطيع قضاء العطلة معه بسبب انشغاله بالتصوير حيث يصوّر فيلم سينمائي جديد ويكمل تصوير مسلسله، فاعتقد الناس بأنه يصوّر جزء جديد من الحفرة.

نبذة عن مسلسل الحفرة

مسلسل الحفرة هو مسلسل تركي درامي يدور ضمن إطار أكشن وجريمة، وهو من بطولة النجوم اراس بولوت اينملي وديلان تشيتشك دينيز واركان كولتشاككوستنديل، واونير اركان وغيرهم من النجوم الاتراك.

وعُرض المسلسل على أربعة اجزاء حيث بدأ التصوير خلال عام 2017 وامتدّ حتى عام 2021.

وتدور أحداث المسلسل حول أفراد عائلة "كوشوفالي" الذين يعيشون في أخطر حي في اسطنبول حيث تمنع المتاجرة بالمخدرات، ويسافر الفتى ياماش بعييد عن عائلته التي تعيش في الحفرة ليبدأ حياة جديدة ولكن والدته تخبره بانه يجب عليه العودة لأن المكان بحاجة اليه.