حقيقة النهاية السعيدة لعلاقة الشيف بوراك ووالده

تداول المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة الشيف بوراك الذي شغل حديث الجمهور في الفترة الأخيرة رفقة والده الشيف اسماعيل أوزدمير، حيث تصدّر خبر المصالحة بينهما حديث المواقع والصحافة.

الشيف بوراك ينهي خلافه مع والده

كشفت مواقع وصفحات تركية عديدة بأن هناك مصالحة حدثت بين الشيف الشهير ووالده بسبب تدخّل رجل الاعمال "ريزجار ساك" الذي توسّط من أجل حل الخلاف وإعادة العلاقات بينهما.



وتداول المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لريزجار وهو متوّسط كلاً من بوراك ووالده حيث ظهر الثلاثة وهم في حالة جيدة ومبتسمين للكاميرا مما يرجح انتهاء المشاكل، لكن الغريب واللافت هو عدم نشر أي منهم لهذه الصورة أو التصريح عن انهاء الخلاف عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.



أما رجل الاعمال ريزجار وهو من أصول عربية يمنية فقد نشر عبر حسابه على "انستغرام" مقطع فيديو ظهر فيه الى جانب بوراك ووالده ليؤكد بان المصالحة حدثت بالفعل بفضل مجهوده.



وقال رجل الاعمال اليمني: "حبيبي بوراك ووالده الغالي أسأل الله التوفيق لكما والنجاح، اليوم حللت الخلاف بين الشيف بوراك ووالده، وهناك مثل يمني يقول: الدم عمره ما يصير ماء ووالدك أهم اشي".

وبالرغم من هذا التصريح والصورة المتداولة ما زال الجمهور يترقب تصريح رسمي من بوراك ووالده أو أي صورة لهما عبر مواقعهما في السوشال ميديا.

خلاف الشيف بوراك ووالده



تحوّلت قضية بوراك الى قضية رأ] غلن عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث رفع الأخير دعوى قضائية ضد والده بتهمة الاحتيال واستغلال اسمه، وبالرغم من نفي جميع التهم الموجّهة اليه إلا أن ابنه أكّد أنه استغلّ صفحاته واسمه وباع مطعمه واملاكه لرجل أعمال متهمًا إياه بالاحتيال عليه.