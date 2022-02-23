حقيقة تدهور وضع سمير صبري الصحي بعد دخوله المستشفى

قال المخرج محمد تركي، مخرج برنامج (ذكرياتي) الذي يقدمه الفنان الكبير سمير صبري عبر أثير الإذاعة، إن الأخير بخير، ولا صحة لما تردد بشأن تدهور حالته الصحية.

وتابع تركي : (الفنان سمير صبري في غرفة عادية بالمستشفى، ويتسكمل إجراء بعض الفحوصات الطبية، وهو الحمد لله بكامل وعيه ويتحدث معنا، وأتمنى من الجميع أن يدعون له بالشفاء العاجل)، مشيرا إلى أنه من المقرر خروج سمير من المستشفى بعد أسبوع أو 10 أيام.

وأشار إلى حرص عدد كبير من نجوم الفن على الذهاب إلى المستشفى وزيارته للاطمئنان على حالته الصحية، من بينهم: إلهام شاهين، فيفي عبده، ميريت الحريري، والمخرج خالد جلال، إلى جانب المذيعة بوسي شلبي.

بدورها أكدت شقيقة سمير صبري، أنه دخل المستشفى خلال الأيام الماضية بسبب ألم فى رجله، بالإضافة الى إجراء فحص شامل للاطمئنان على حالته الصحية.



