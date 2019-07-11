حقيقة حمل دينا الشربيني بعد ظهورها ببطن منتفخ برفقة عمرو دياب (صورة)

تداولت المواقع الفنية وعدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة جديدة جمعت بين الفنانة المصرية دينا الشربيني والفنان عمرو دياب، ولكن ما أثار الجدل هذه المرة حول هذا الظهور، هو أن الجميع لاحظ البطن المنتفخ للنجمة المصرية لتبدأ التكهنات والتخمينات عن الحمل.

وظهرت دينا الشربيني في أحدث صورة لها برفقة الهضبة عمرو دياب وهي ببطن منتفخ، مما دفع العديد للتكهن أنها حامل وفي شهور متقدمة أيضًا، نظرًا إلى وضوح وبروز البطن في الصورة التي تم تدولها بكثافة خلال الساعات الماضية.

الجدير ذكره أن العلاقة الرومانسية التي جمعت بين دينا الشربيني وعمرو دياب، ظلت غير واضحة الملامح وغير معلن عنها بشكل رسمي لمدة طويلة، إلّا أن ظهور الثنائي بشكل متكرر في كافة المناسبات أكدت أن الارتباط موجود بالفعل، وخاصة بعد أن نشرت النجمة المصرية مؤخرًا أول صورة رسمية برفقة الهضبة.

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