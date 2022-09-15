حقيقة زواج أنجلينا جولي من ممثل عربي شاب

تصدّر اسم النجمة العالمية الشهيرة "انجلينا جولي" صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد شائعات زواجها من ممثل عربي سوري شاب.

حقيقة زواج أنجلينا جولي من نجم عربي سوري

انتشرت شائعات خلال الساعات الماضية حول زواج النجمة العالمية "أنجلينا جولي" من النجم السوري الشاب"سليمان رزق" وهو نجل المخرج يوسف رزق والنجمة أمانة والي.

وكان سليمان قد أحدث ضجّة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق، عندما نشر عبر حسابه الخاص على "انستغرام" يقول فيه: "أنا طالب إيد أنجلينا جولي بالحلال وإمي موافقة من فضلك أجيبي على طلبي، ولكن شرطي تتركي ولادك عند براد بيت".

وأحدث النجم العربي ضجّة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره لهذه الرسالة، حيث أن الكثير من الجمهور الذين تفاعلوا معه وتصدّر اسم انجلينا جولي الترند.

ويبدو ان تصريح الفنان الشاب السابق، تسبب بظهور عدد من الشائعات التي لا أساس لها من الصحة.

أنجلينا جولي وبراد بيت

ما تزال قضية طلاق النجمة العالمية "انجلينا جولي" والنجم العالمي براد بيت حديث وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بالتطوّرات التي تحدث في القضية.

وفي آخر تصريحات لمصدر قريب من براد بيت فان النجم العالمي يعاني في الوقت الحالي من الوحدة بعدما ابتعد أصدقائه عنه وذلك بعد أن اتهمت أنجلينا برادي بيت بتعنيفها جسدياً ولفظياً امام أطفالها في طائرة خاصة بهما.

كما ان براد بيت رفع قضية قانونية ضد أنجلينا جولي بعد بيعها حصتها في احد الممتلكات الى شركة روسيّة دون موافقة براد بيت الأمر الذي اثار غضبه.