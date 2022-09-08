حقيقة علاقة كيم كارداشيان وإيلون ماسك.. بعد رغبتها بشريك جديد أكثر ثراء

عادت الحياة الخاصة بنجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" لتتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، بالرغم من انفصالها الاخير عن حبيبها بيت ديفيدسون.

كيم كارداشيان تضع في هدفها إيلون ماسك

أشارت تقارير مؤكدة بان نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" وبعد انفصالها عن حبيبها النجم الكوميدي "بيت ديفيدسون" تبحث عن رجل أكثر رومانسية وأكثر ثراء منها.

واكّد هذه التقارير بأن نجمة تلفزيون الواقع تبحث في الوقت الحالي عن شخص أعزب وأكثر ثراء منها حيث أن عيونها تتجه نحو مالك شركة تسلا الملياردير العالمي "إيلون ماسك".

وبالرغم من الشائعات التي انتشرت بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول علاقة نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان بمالك شركة تسلا إيلون ماسك، إلا أن كيم لم تعلّق حتى الوقت الحالي حول الموضوع.

كما أن إيلون ماسك لم يظهر أي ردة فعل حول تكهّن وجود علاقة مع نجمة تلفزيون الواقع، وصرّح المصدر حول ذلك: "إن عائلة كيم كارداشيان بأكملها ترغب بأن تكون كيم مع إيلون ماسك، ولكن لا يوجد أي اشارة منه تدل على الاهتمام".

كيم كارداشيان وعلاقاتها السابقة

يشار بأن نجمة تلفزيون الواقع كانت قد تقدّمت بطلب الطلاق من زوجها المغني "كانيه ويست" وذلك بعد كثرة المشاكل بينهما بسبب حالة كانيه النفسية السيئة وأنه يعاني من الانفصام.

ولم تلبث كيم بعد الطلاق إلا ان دخلت في علاقة رومانسية مع النجم الكوميدي "بيت ديفيدسون" حيث بقيت مدة علاقتهما تسعة أشهر، لينفصلا بعدها بسبب كثرة مشاغلهما وأعمالهما.

وهاجم كانيه ويست بشكل مستمر علاقة زوجته السابقة ببيت ديفيدسون وصلت إلى حد السخرية من بيت ديفيدسون وعلاقته معها، حتى وصل به الأمر الى تهديده في بعض الأحيان.